"Хороший кіт" чи "Гарний котик" оснащений одним електромотором на 143 сили та здатний долати на одному заряді до 500 кілометрів.

ORA – це суббренд компанії Great Wall, під яким випускаються виключно електрокари. Чергова новинка марки виявилась крихітним хетчбеком преміум-класу з незвичайною назвою і видатними характеристиками.

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Good Cat має дуже дружній дизайн, у дизайні якого відчувається вплив популярних європейських компактів – Volkswagen Beetle, Fiat 500, Mini Cooper та Porsche 911.

Фото: ORA Good Cat / Carscoops

За даними Car News China, “Добрий кіт” має довжину 4235 мм, ширину 1825 мм, висоту 1596 мм і колісну базу 2650 мм. Двоколірна схема кузову електрокара повторюється всередині, в інтер’єрі використовується еко-шкіра.

Задня частина Good Cat особливо цікава, оскільки замість традиційних задніх ліхтарів вона має вбудовану в заднє скло світлову панель, а також два тонкі горизонтальні ліхтарі/відбивачі на бампері.



Потужність ORA Good Cat забезпечує електродвигун на передній осі, що продукує 143 к.с. та крутний момент у 210 Нм. Повідомляється, що пробіг електрокара на одному заряді становить 501 км за вимірами NEDC. Новинка з’явиться у продажу в Китаї 25 вересня.

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