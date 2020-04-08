Главный потенциальный соперник Tesla рассчитывал вывести на рынок свои пикап и кроссовер в этом году, однако вынужден отложить премьеру.

Американский электромобильный стартап Rivian сообщил об отсрочке рыночного дебюта своих электрокаров, однако обещает свести нарушение графика к минимуму.

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На заводе "Ривиан" в Иллинойсе до закрытия на карантин, работали 300 рабочих. Сейчас они по-прежнему получают зарплату, работая удаленно. Предполагается, что на пике производственной мощности штат предприятия вырастет до 1000 сотрудников.

По первоначальному плану, пикап Rivian R1T должен был встать на конвейер до конца этого года. Теперь первые покупатели смогут получить свои машины только в 2021-м. Когда именно – пока не ясно, это будет зависеть от того, сколько продлится карантин. Родственный внедорожник R1S должен появиться на рынке через несколько месяцев, после пикапа.

Фото: Rivian R1T / Rivian

Напомним, обе модели дебютировали в статусе прототипов осенью 2018 года. Технически они идентичны, имеют по четыре электромотора и батареи от 105 до 180 киловатт-часов. По предварительным оценкам, самая доступная версия электрического пикапа Rivian R1T будет стоить около 50 тысяч долларов. Саму компанию Rivian поддерживают инвестициями такие гранды, как Amazon и Ford.

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