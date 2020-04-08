Головний потенційний суперник Tesla розраховував вивести на ринок свої пікап та кросовер цього року, однак змушений відкласти прем'єру.

Американський електромобільний стартап Rivian повідомив про відтермінування ринкового дебюту своїх електрокарів, однак обіцяє звести порушення графіку до мінімуму.

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На заводі “Рівіан” в Іллінойсі, до закриття на карантин, працювало 300 робітників. Зараз вони, як і раніше отримують зарплатню, працюючи віддалено. Передбачається, що на піку виробничої потужності, штат підприємства зросте до 1000 співробітників.

За початковим планом, пікап Rivian R1T повинен був встати на конвеєр до кінця цього року. Тепер перші покупці зможуть отримати свої машини тільки в 2021-му. Коли саме – поки не ясно, це залежатиме від того, скільки триватиме карантин. Споріднений позашляховик R1S повинен з’явитись на ринку через кілька місяців, після пікапа.

Фото: Rivian R1T / Rivian

Нагадаємо, обидві моделі дебютували в статусі прототипів восени 2018 року. Технічно вони ідентичні, мають по чотири електромотори та батареї від 105 до 180 кіловат-годин. За попередніми оцінками, найдоступніша версія електричного пікапа Rivian R1T коштуватиме близько 50 тисяч доларів. Саму компанію Rivian підтримують інвестиціями такі гранди, як Amazon і Ford.

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