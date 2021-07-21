Электромобиль начали производить в Китае для местного и других рынков, но не для Европы. Его могут возить в США, откуда кроссоверы попадают в Украину.

Самый больший электрический кроссовер Volkswagen ID.6 начали выпускать в Китае для местного рынка. Первой версией SUV, который уже можно купить в Поднебесной, стала версия Volkswagen ID.6 CROZZ, который производится на заводе совместного предприятия FAW Group.

Другая версия ID.6, которая немного отличается от указанного, будет производиться на заводе концерна SAIC. Она называется Volkswagen ID.6 X.

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Последний завод будет поставлять модель и за границу, правда, неизвестно пока, куда именно. Впрочем, Volkswagen сообщил, что в Европу эта модель не попадет. Зато высока вероятность того, что поставки ID.6 будут происходить в США.

В Украине любят кроссоверы и марку Volkswagen, поэтому очень высока вероятность того, что эта модель попадет к нам именно из США. Возможно, со страховых аукционов после первых ДТП.