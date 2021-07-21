Електромобіль почали виробляти в Китаї для місцевого та інших ринків, але не для Європи. Його можуть возити у США, звідки кросовери потрапляють в Україну.

Найбільший електричний кросовер Volkswagen ID.6 почали випускати в Китаї для місцевого ринку. Першою версією SUV, який вже можна купити у Піднебесній, стала версія Volkswagen ID.6 CROZZ, який виробляється на заводі спільного підприємства FAW Group.

Інша версія ID.6, яка трохи відрізняється від вказаного, буде вироблятись на заводі концерну SAIC. Він називається Volkswagen ID.6 X.

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Останній завод буде поставляти модель і за кордон, щоправда, невідомо поки, куди саме. Втім, Volkswagen повідомив, що в Європу ця модель не потрапить. Натомість висока ймовірність того, що поставки ID.6 будуть відбуватись у США.

В Україні люблять кросовери та марку Volkswagen, тож дуже висока ймовірність того, що ця модель потрапить до нас саме через США. Можливо, зі страхових аукціонів після перших ДТП.