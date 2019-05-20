Причиной пожара стали нарушения техники безопасности и пользования некачественным электрооборудованием.

В группе "ОдессаЭлектрокарс" сети Фейсбук пользователь Владимир Ревера опубликовал признание одного бывшего владельца электромобиля Ford Focus Electro. Он предоставил фото сгоревшего электромобиля и описал, почему так произошло.

Со слов владельца, фирменный зарядный кабель от Ford вышел из строя. Тогда автовладелец приобрел неофициальный, "левый". Он не имел предохранителя от перегрева. Кроме того, во время зарядки "ЭлектроФорда" кабель был смотан, что запрещено по технике безопасности. Таким образом электропроводка расплавилась и произошел пожар. Автомобиль сгорел полностью.

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"Пусть мой случай будет примером, как делать нельзя. Не экономьте на обустройстве места зарядки и на зарядном устройстве", - пишет бывший обладатель Ford Focus Electro. Впрочем, он остается приверженцем электромобилей: "Электрички рулят", – пишет он в своем обращении.

Напомним, что недавно в паркинге взорвалась Tesla.