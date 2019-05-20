Причиною пожежі стали порушення техніки безпеки та користування неякісним електрообладнанням.

В групі "ОдесаЕлектрокарс" мережі Фейсбук користувач Володимир Ревера опублікував зізнання одного колишнього власника електромобіля Ford Focus Electro. Він надав фото згорілого електромобіля та описав, чому так сталося.

Зі слів власника, фірмовий зарядний кабель від Ford вийшов з ладу. Тоді автовласник придбав неофіційний, "лівий". Він не мав запобіжника від перегріву. Окрім того, під час заряджання "ЕлектроФорда", кабель був змотаний, що заборонено за технікою безпеки. Таким чином електропроводка розплавилась та сталася пожежа. Автомобіль згорів повністю.

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"Нехай мій випадок буде прикладом, як робити не можна. Не економте облаштуванні місця зарядки та на зарядному пристрої", - пише колишній володар Ford Focus Electro. Втім, він залишається прихильником електромобілів: "Електрички рулять", – пише він у своєму зверненні.

Нагадаємо, що нещодавно в паркінгу вибухнула Tesla.