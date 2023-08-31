Электромобили имеют меньший процент ремонтопригодных деталей и несколько других проблем. Тем не менее, у этих автомобилей есть одно важное преимущество.

Эксперты сравнили стоимость ремонта электромобилей и автомобилей с ДВС после ДТП. Результаты исследования оказались достаточно неоднозначными. Об этом сообщили на сайте Mitchell International.

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Электромобили известны своей недорогой стоимостью содержания. Однако замена многих деталей может быть очень дорогой.

В страховой компании Mitchell International заявили, что в случае ДТП затраты на ремонт электромобиля будут дороже, чем у подобного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. При этом средняя стоимость страховки этих авто также оказалась выше.

В отчете говорится, что американские и канадские владельцы электромобилей Tesla после ДТП в среднем тратят на ремонт около 1600 долларов. Также поврежденные электрокары чаще нуждаются в замене запчастей — 90,75% против 66,50% авто из ДВС.

Кроме этого, электромобили имеют меньший процент ремонтопригодных деталей – 13,49% против 19,20% у моделей с ДВС. Время ремонта также оказалось значительно выше.

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Несмотря на все недостатки, электромобили имеют одно важное преимущество. После ДТП они чаще остаются на ходу, чем бензиновые и дизельные автомобили. Однако удары в заднюю часть электромобилей часто выводят их из строя.

Эксперты добавили, что в будущем ремонт электромобилей станет дешевле. Вопрос состоит в том, сколько времени для этого нужно.