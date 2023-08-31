Електромобілі мають менший відсоток ремонтопридатних деталей та кілька інших проблем. Тим не менш, у цих автомобілів є одна важлива перевага.

Експерти порівняли вартість ремонту електромобілів та авто з ДВС після ДТП. Результати дослідження виявились досить неоднозначними. Про це повідомили на сайті Mitchell International.

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Електромобілі відомі своєю недорогою вартістю утримання. Проте заміна багатьох деталей може бути дуже дорогою.

У страховій компанії Mitchell International заявили, що у разі ДТП витрати на ремонт електромобіля будуть дорожчими, ніж у схожого автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння. При цьому середня вартість страховки цих авто також виявилася вищою.

У звіті сказано, що американські та канадські власники електромобілів Tesla після ДТП у середньому витрачають на ремонт близько 1600 доларів. Також пошкоджені електрокари частіше потребують заміни запчастин — 90,75% проти 66,50% авто з ДВС.

Крім цього, електромобілі мають менший відсоток ремонтопридатних деталей — 13,49% проти 19,20% у моделей з ДВЗ. Час ремонту також виявився значно вищим.

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Попри всі недоліки, електромобілі мають одну важливу перевагу. Після ДТП вони частіше залишаються на ходу, ніж бензинові та дизельні авто. Проте удари в задню частину електромобілів часто виводять їх із ладу.

Експерти додали, що в майбутньому ремонт електромобілів стане дешевшим. Питання полягає в тому, скільки часу для цього потрібно.