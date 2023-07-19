Ford объявил о снижении цены на F-150 Lightning, который в зависимости от версии и комплектования подешевеет на 10 000 долларов.

Нынешняя его стоимость упадет до 49 995 долларов, но это на рынке США. О ценнике за пределами Америки не сообщается.

Скидка обусловлена тем, что Ford, как говорится в его заявлении, "использует преимущества увеличенной мощности завода, продолжая работу по масштабированию производства и стоимости, а также снижая расходы на сырье для аккумуляторов".

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Ford отмечает, что его закрытый на модернизацию завод в Мичигане вскоре утроит годовой объем производства и будет выпускать до 150 000 единиц F-150 Lightning. Модернизация позволяет автопроизводителю снизить цены на Lightning.

Интересно, что в прошлом году автопроизводитель повысил цены на F-150 Lightning на 8500 долларов. Теперь компания вернулась к первоочередной стоимости электропикапа. В продажу машины со скидкой поступят не раньше октября.

Модернизация завода в Мичигане позволяет автопроизводителю снизить цены на Lightning. Фото: Ford

И хотя налог с продаж еще не включен в цену, приблизительная стоимость определена. Наибольшее падение цен приходится на модель Pro начального уровня, которая теперь стоит 49 995 долларов вместо $59974.

Далее следуют стандартная и расширенная комплектация XLT, которые обойдутся примерно на 9 000 долларов дешевле и будут доступны в размере 54 995 и 69 995 долларов соответственно.

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Топовая модель Platinum Extended Range, за которую сейчас производитель просит 91 995 долларов, с октября будет на 6 000 долларов дешевле.