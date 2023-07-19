Ford оголосив про зниження ціни на свій F-150 Lightning, який у залежності від версії та комплектування подешевшає на 10 000 доларів.

Нинішня його вартість впаде до 49 995 доларів, але це на ринку США. Про цінник за межами Америки не повідомляється.

Знижка зумовлена тим, що Ford, як зазначено в його заяві, "використовує переваги збільшеної потужності заводу, продовжуючи роботу з масштабування виробництва та вартості, а також знижуючи витрати на сировину для акумуляторів".

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Ford зазначає, що його закритий на модернізацію завод у Мічигані невдовзі потроїть річний обсяг виробництва й випускатиме до 150 000 одиниць F-150 Lightning. Модернізація дозволяє автовиробнику знизити ціни на Lightning.

Цікаво, що минулого року автовиробник підвищив ціни на F-150 Lightning на 8500 доларів. Тепер компанія повернулася до першочергової вартості електропікапа. В продаж машини зі знижкою надійдуть не раніше жовтня.

Модернізація заводу у Мічигані дозволяє автовиробнику знизити ціни на Lightning. Фото: Ford

І хоча податок з продажу ще не включено до ціни, приблизна вартість визначена. Найбільше падіння цін припадає на модель Pro початкового рівня, яка тепер коштує 49 995 доларів замість $ 59 974.

Далі йдуть стандартна і розширена комплектація XLT, що обійдуться приблизно на 9 000 доларів дешевше і будуть доступні у розмірі 54 995 і 69 995 доларів відповідно.

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Топова модель Platinum Extended Range, за яку нині виробник просить 91 995 доларів, з жовтня буде на 6 000 доларів дешевшою.