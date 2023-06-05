Навіщо комусь продавати абсолютно нову повністю електричний пікап, проїхавши на ній лише 12 000 км за шість місяців?

Досвід володіння різний для кожної людини, але цей конкретний власник F-150 Lightning Lariat 2023 року – Джед з YouTube-каналу Jetters Garage – мав чотири основні причини, які змусили його продати його так швидко.

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По-перше, варто зазначити, що він купив новий пікап приблизно за 88 000 доларів США до сплати податків, тому зрозуміло, що він мав великі очікування щодо неї.

Хоча йому сподобалося, як електричний пікап їздить, і той факт, що він дуже місткий і розкішний для пікапа, було кілька речей, які кидали тінь на його досвід володіння.

По-перше, Джеда хвилювало знецінення. Його вантажівка в ідеальному стані була оцінена компанією CarMax, і йому запропонували лише 68 000 доларів, що змусило його задуматися. Потім він звернувся до дилера Ford, який продав йому вантажівку, і вони запропонували йому 74 000 доларів.

Незадоволений цією пропозицією, він виставив Lightning на продаж в Інтернеті та продав його через два тижні за 80 000 доларів. Хоча він усе ще втрачав на цьому гроші, Джед вважав це справедливою ціною. Але побоювання щодо знецінення були лише однією з чотирьох основних причин, чому він вирішив продати вантажівку.

По-друге, це складності з зарядкою. Джед розповідає у відео, що йому часто було важко заряджати автомобіль під час поїздок за містом і знаходити швидкі зарядні пристрої, які працювали й не мали резервного бронювання для людей, які чекали на зарядку.

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Третьою основною причиною, через яку він продав Lightning, було програмне забезпечення для автомобіля, а точніше досвід роботи з додатком, який він описує як «дуже незграбний», оскільки з самого початку він не був розроблений для електромобіля.

У нього також були складності з основним інтерфейсом, який, за його словами, не дуже зручний, попри те, що Ford нещодавно оновив його до останньої версії Sync 4. Джед скаржиться на погану якість телефонного дзвінка та на те, що інтерфейс за замовчуванням не повертається до навігації під час водіння.

Насамкінець він каже, що хоча спочатку Ford зв’язався з ним і сказав, що він буде включений до тестової групи, заохочуючи його надати відгук для покращення інтерфейсу користувача, нічого з цього не сталося.

Це змусило його подумати, що Ford насправді не збирався докладати зусиль для усунення деяких помилок інформаційно-розважальної системи та вдосконалення продукту. Джед каже, що він забронював автомобіль Chevrolet Silverado EV, але не виключає, що він знову придбає Ford, якщо той покращить свій пікап з акумуляторним живленням.

У відео є ще багато іншого, включаючи деякі обмеження, які завадили йому використати весь потенціал вантажівки, тому обов’язково перегляньте його. Проте майте на увазі, що це досвід однієї людини, і його, очевидно, не можна узагальнити для всієї клієнтської бази F-150 Lightning.