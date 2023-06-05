Зачем кому-то продавать совершенно новый полностью электрический грузовик, проехав на нем всего 12 000 км за шесть месяцев?

Опыт владения разный для каждого человека, но этот конкретный владелец F-150 Lightning Lariat 2023 года – Джед из YouTube-канала Jetters Garage – имел четыре основные причины, заставившие его продать его так быстро.

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Во-первых, стоит отметить, что он купил новый грузовик примерно за 88 000 долларов США до уплаты налогов, поэтому понятно, что у него были большие ожидания по отношению к нему.

Хотя ему понравилось, как электрический пикап ездит, и тот факт, что он очень вместителен и роскошен для грузовика, было несколько вещей, бросавших тень на его опыт владения.

Во-первых, Джеда волновало обесценивание. Его грузовик в идеальном состоянии был оценен компанией CarMax, и ему предложили всего 68 000 долларов, что заставило его задуматься. Затем он обратился к дилеру Ford, продавшему ему грузовик, и они предложили ему 74 000 долларов.

Недоволен этим предложением, он выставил Lightning на продажу в Интернете и продал его через две недели за 80 000 долларов. Хотя он все еще терял на этом деньги, Джед счел это справедливой ценой. Но опасения по поводу обесценения были лишь одной из четырех основных причин, почему он решил продать грузовик.

Во-вторых, это сложности с зарядкой. Джед рассказывает в видео, что ему часто было трудно заряжать автомобиль во время поездок за городом и находить быстрые зарядные устройства, которые работали и не имели резервного бронирования для людей, ожидавших зарядки.

Третьей основной причиной, по которой он продал Lightning, являлось программное обеспечение для автомобиля, а точнее опыт работы с приложением, которое он описывает как «очень неуклюжий», поскольку с самого начала он не был разработан для электромобиля.

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У него также были сложности с основным интерфейсом, который, по его словам, не очень удобен, несмотря на то что Ford недавно обновил его до последней версии Sync 4. Джед жалуется на плохое качество телефонного звонка и на то, что интерфейс по умолчанию не возвращается к карте во время вождения, среди прочего.

В заключение он говорит, что хотя сначала Ford связался с ним и сказал, что он будет включен в тестовую группу, поощряя его предоставить отзыв для улучшения пользовательского интерфейса, ничего из этого не произошло.

Это заставило его подумать, что Ford действительно не собирался прилагать усилия для устранения некоторых ошибок информационно-развлекательной системы и совершенствования продукта. Джед говорит, что он забронировал автомобиль Chevrolet Silverado EV, но не исключает, что он снова приобретет Ford, если тот улучшит свой грузовик с аккумуляторным питанием.

У видео есть еще многое другое, включая некоторые ограничения, которые помешали ему использовать весь потенциал грузовика, поэтому обязательно просмотрите его. Однако имейте в виду, что это опыт одного человека, и его, по всей видимости, нельзя обобщить для всей клиентской базы F-150 Lightning.