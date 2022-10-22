Трудно сказать, то ли эта мода пришла откуда-то, то ли эта идея родилась в Украине, но ретроавтомобили с электроприводом все чаще встречаются на наших дорогах. Пожалуй, этот Trabant самый яркий из всего, что мы видели за последние два-три года.

Вероятно, тысячи истинных поклонников ретротехники раскритикуют этот проект. Ведь с их точки зрения картина такова: неплохо сохранившийся олдтаймер лишили родного силового агрегата и теперь он не является аутентичным. Но с другой стороны, машина получила самое важное для нее – уверенный ход, и теперь она радует соотечественников своим нарядным видом на улицах.

Trabant был массовой моделью, так что и в Украине их сегодня немало. Но экземпляры в оригинальном состоянии – редкость. У этого чужие бамперы, колеса, фары, зеркала.

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И давайте поймем владельца (его зовут Евгений, он живет в Днепре). На родном 2-цилиндровом моторчике в 26 л.с. "Трабик" был просто никакой, а еще эти постоянные хлопоты с перемешиванием бензина и масла... Да и вообще, ездить в XXI веке на дымящем двухтактном двигателе как-то неправильно. А вот на синхронном электроагрегате с питанием от литиевых батарей – самое оно. Но путь к такой конфигурации был непростым: электросовершенствование “Траби” прошло в несколько этапов.

Поставить олдтаймер на электрический ход – довольно распространенный способ вернуть старичку способность уверенно передвигаться по дорогам. Но есть немало нюансов.

Зачем это делать

Ретрокар на электроприводе – это вариант для тех, кто хочет более или менее часто ездить на старой машине по улицам и дорогам, но не хочет иметь хлопот с реставрацией и обслуживанием оригинального ДВС. Ведь главный недостаток электромобиля – ограниченный пробег от заправки до заправки и длительное время самого процесса – в данном случае не имеет значения. Немногие отправляются на своем ретро в дальние путешествия, а для воскресных променадов достаточно и того небольшого запаса хода, который дает скромная батарея электропривода.

Оригинальный Trabant 601 был доступной машиной, которая, однако, обладала всем необходимым. У стального кузова пластиковые детали облицовки, двухтактный двигатель считают слабым местом.

С другой стороны, если кто думает, что все подобные переработки устраиваются ради того, чтобы удивлять окружающих невероятной динамикой ретроавтомобиля, они ошибаются. Такие любительские изделия, конечно, тоже есть, но внешне они сразу заметны и не производят впечатление "волка в овечьей шкуре".

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Потому что чтобы винтажное авто получило динамику современного, ему кроме мощного двигателя (неважно, электро- или ДВС) нужна новая подвеска, мощные тормоза, крепкие шины и широкая колея. Да и по-настоящему "бешеную" электротягу встроить в тридцатилетний авто не так уж и просто. А кроме того, очень недешево: требуется нестандартный контроллер управления и мощная батарея.

Перерождение "Трабанта"

Автору проекта этот Trabant 601 1976 года выпуска достался с кузовом в хорошем состоянии, он не даже не был гнилым. (Попутно отметим: не верьте тем, кто говорит, что "трабик" пластиковый, а потому не ржавеет). Но родной силовой агрегат нуждался в ремонте, и владелец решил заменить его электрическим.

Первоначально электропривод этого "Траби" был примитивным: двигатель от насоса погрузчика, самодельный контроллер и свинцово-кислотные батареи.

Сначала все было просто: вместо родного "двухтактника" к штатной коробке передач прикрутили электромотор постоянного тока типа ЕС от электропогрузчика Balkancar. Trabant – машина переднеприводная, поэтому понадобилась только переходная плита, кулачковая муфта и простой блок управления мотором. Питался такой привод от трех недорогих свинцово-кислотных аккумуляторов. Но с течением времени появилось желание – а за ним и возможность – установить более актуальный силовой агрегат.

Силовой агрегат от Nissan Leaf поместили под капот “Трабанта” через самодельную раму. Также заменили полуоси и ступицы вместе с тормозами.

Электропривод от Nissan Leaf разместился под капотом при помощи дополнительной рамы. Попутно доработали передние ступицы с дисковыми суппортами, при этом характерно, что оригинальная подвеска малыша на поперечной рессоре сохранилась. Батарея сначала была небольшой, на 120 В, затем количество “консервов” увеличили до суммарного напряжения 300 В при небольшой общей емкости 10 кВт. Это прибавило не только пробег, но и скорость.

Некоторое время заняли работы с электроникой, точнее обустройство на борту зарядного модуля, настройка режимов рекуперации и ускорения.

Постепенно на машине появилось современное дополнительное оборудование – LED-оптика, автономный дизельный отопитель, блок, позволяющий заряжаться от уличных зарядок.

Показанный в этой статье экземпляр "Трабанта" из г.Днепра по некоторым данным - пятая в Украине попытка электрифицировать эту модель. И первая удачная.

Интересная деталь по динамике: владелец после года эксплуатации пригласил эксперта по чип-тюнингу, чтобы он… немного унял чрезмерно активного "Трабанта". Машина стартовала настолько резво, что водителю и пассажирам было некомфортно. Перечиповка контроллера сделала электромобиль более удобным для повседневного использования – теперь он нравится не только публике, но и его экипажу.

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