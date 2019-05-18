Ралли на ретро автомобилях – что это значит? Как можно так издеваться над винтажной техникой? Насколько страдает в нем техника?

Может показаться странным, но для ралли на ретроавтомобилях не существует каких-то особых правил. Наоборот, это самое что ни есть классическое соревнование. Потому что (позволим себе напомнить) ралли – это соревнования не на скорость, а на регулярность движения. И суть в том, что темп этого движения можно отрегулировать, задавая экипажам режим движения.

Каждый этап разбит на несколько участков, каждый заканчивается пунктом КВ – контроля времени. Тут нужно отметиться у судей не позже и не раньше определенного времени.

Соответственно, организаторы гонок на современных болидах задают стартующим жесткий временной режим, требующий высокой средней скорости. С другой стороны, устроители ралли на ретроавтомобилях строят график движения таким образом, чтобы техника не испытывала чрезмерных нагрузок и чтобы не нарушать пределов безопасности.

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Главное – не спешить

Практически все соревнования на ретроавтомобилях в Украине проходят под эгидой КИТС FAU (комиссия по историческим транспортным средствам Автомобильной федерации Украины), эксперты которой при составлении Регламента учитывают и историческую ценность техники, которая выходит на старт, и ее возможности, и требования безопасности движения.

На старт OldCarRally в мае 2019 г. вышло более двадцати автомобилей. Не менее половины участников – опытные раллисты.

Самые известные старты входят в соревнования на Кубок Украины по ралли на исторических автомобилях. В 2019 г. борьба за Кубок состоит из восьми этапов: OldCarRally в Киеве, Leopolis во Львове, ”От крепости до крепости” в Каменец-Подольском, “Александрия” в Александрии, “Кубок ВОКАР” в Одессе, “Долина” в Долине, “Золотая подкова” на Житомирщине и OldCarRally-осень.

Этапы Кубка Украины по ралли на исторических автомобилях

Этап Ралли Регион Дата I OldCarRally-весна г. Киев 10 мая II Leopolis г. Львов 2 июня III «От крепости до крепости» г. Каменец-Подольский 7 – 9 июня IV «Александрия» г. Александрия 22 июня V «Кубок ВОКАР» г. Одесса 17 – 19 июля VI «Долина Карпаты» г. Долина 9 августа VII «Золотая подкова» гг. Житомир - Винница 23 – 25 августа VIII OldCarRally-осень г. Киев 4-6 октября



Суть классического ралли – вовремя прибыть на пункты контроля времени (КВ), расположенные по всей трассе. Причем вовремя означает не только без опоздания, но и без опережения графика. Отклонения от времени прибытия штрафуется очками, и – тонкий нюанс – зачастую опережение наказывается более сурово, чем опоздание! Сделано это для того, чтобы спортсмены не спешили зря и не подвергали себя опасности.

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Сложность состоит в том, что маршрут экипажу заранее не известен, он прописан в легенде условными символами, а выдается легенда участникам незадолго до старта. Так что дополнительная задача для штурмана – не заблудиться. Впрочем, как показывает опыт участия в ретроралли журналистов Авто24, даже сбившись с маршрута, экипаж не теряет шансов на призовое место или победу. Потому что в штурманском ралли от ошибок с выбором пути не застрахован никто. И в практике КИТС FAU не единичны случаи, когда после подсчета очков оказывается, что в ралли побеждают не маститые ветераны, а экипаж из новичков-аматоров.

Кроме заявленных пунктов КВ (на фото) на маршруте могут быть устроены необозначенный ВКВ (внезапный контроль времени), необозначенный КП (контроль прохождения) и фотоКП.

Короче говоря, перед штурманом и пилотом стоит две задачи: не сбиться с маршрута и при том проходить каждый из этапов с нужной средней скоростью, по возможности не опаздывая на КВ и не появляясь на нем раньше, чем нужно.

Что нужно, чтобы победить

Для участия в ралли на ретро автомобиле нужен собственно ретро автомобиль – машина возрастом не менее 30 лет, пребывающая в технически исправном состоянии и по возможности максимально соответствующая оригиналу. Степень аутентичности зависит от требований на конкретных соревнованиях. Но грубо говоря, к участию допускается практически любой способный к безопасному движению ретро автомобиль, просто каждое отклонение от оригинала пенализируется штрафными очками во время технической комиссии.

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Также необходим слаженный экипаж – пилот и штурман, причем штурман в классическом ралли на ретро автомобилях играет решающую роль (не зря такие ралли называют еще штурманскими). Штурману необходимы два прибора. Один – секундомер (подойдет телефон с данной функцией), второй – для точного отсчета пробега – навигатор или смартфон с GPS, на худой конец подойдет одометр с точностью до сотен метров, хотя штатные одометры не всегда точны. Водитель будет пользоваться спидометром – очень желательно, чтобы он был исправен.

Ретроралли – во всяком случае, в Украине – отличается демократичностью: марка и модель авто значения не имеют, финансовые затраты относительно невелики.

Главный девиз участников ретроралли – не спешить. Потому что практически всегда есть время на обдумывание маневра – но нет времени на исправление ошибки с объездом в несколько кварталов и разворотами на незнакомых развязках.

В Украине организаторы обычно строят соревнования так, чтобы не превращать ретроралли в напряженную гонку, требующую от экипажа нервного и физического напряжения – все-таки ретродвижение это хобби и эти соревнования не должны превратиться в тяжелый труд. Часто дополнительно в легенде дается средняя скорость движения, что облегчает штурману расчет маршрута.

Рекомендация Авто24

Чтобы претендовать на главный трофей ретросезона – Кубок по ралли на исторических автомобилях – достаточно стартовать и успешно финишировать в трех этапах Кубка. Если вы любите ретротехнику, имеете старый автомобиль и хотите не только любоваться им, но и использовать его в деле, смело пробуйте участвовать в ретроралли. Это будут увлекательные и необременительные путешествия, которые доставят удовольствие от общения с техникой и могут принести радость победы.

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