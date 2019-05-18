Ралі на ретроавтомобілях – що це значить? Як можна так знущатися над вінтажною технікою? Розберемося, чи справді вона страждає на цих перегонах.

Може здатися дивним, але для ралі на ретроавтомобілях не існує якихось особливих правил. Навпаки, це справжнє класичне змагання. Тому що (дозволимо собі нагадати) ралі – це змагання не на швидкість, а на регулярність руху. І суть у тому, що темп цього руху можна відрегулювати, задаючи екіпажам режим на маршруті.

Кожен етап розбитий на кілька ділянок, кожна закінчується пунктом КЧ – контролю часу. Тут потрібно відмітитися в суддів не пізніше і не раніше визначеного часу.

Відповідно, організатори гонок на сучасних болідах задають стартуючим жорсткий часовий режим, що вимагає високої середньої швидкості. З іншого боку, організатори ралі на ретроавтомобілях будують графік руху таким чином, щоб техніка не відчувала надмірних навантажень і щоб не порушувати меж безпеки.

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Головне – не поспішати

Практично всі змагання на ретроавтомобілях в Україні проходять під егідою КІТС FAU (Комісія з історичних транспортних засобів Автомобільної федерації України), експерти якої при складанні Регламенту враховують історичну цінність техніки, яка виходить на старт, її можливості, вимоги безпеки руху.

На старт OldCarRally в травні 2019 р вийшло понад двадцять автомобілів. Не менше половини учасників – досвідчені раллісти.

Найвідоміші старти входять в змагання на Кубок України з ралі на історичних автомобілях. У 2019 р боротьба за Кубок складається з восьми етапів: OldCarRally в Києві, Leopolis у Львові, “Від фортеці до фортеці” в Кам'янець-Подільському, “Олександрія” в Олександрії, “Кубок ВОКАР” на Одещині, “Долина” на Івано-Франківщині, “Золота підкова” на Житомирщині та OldCarRally-осінь.

Етапи Кубка України з ралі на історичних автомобілях

Етап Ралі Регіон Дата I OldCarRally-весна м. Київ 10 травня II Leopolis м. Львів 2 червня III «Від фортеці до фортеці» м. Каменець-Подільський 7 – 9 червня IV «Александрия» м. Олександрия 22 червня V «Кубок ВОКАР» м. Одеса 17 – 19 липня VI «Долина Карпати» м. Долина 9 серпня VII «Золота подкова» м. Житомир - м. Вінница 23 – 25 серпня VIII OldCarRally-осінь м. Київ 4-6 жовтня

Суть класичного ралі – вчасно прибути на пункти контролю часу (КЧ), що розташовані по всій трасі. Причому вчасно означає не тільки без запізнення, а й без випередження графіка. Відхилення від часу прибуття штрафується очками, і – тонкий нюанс – часто випередження карається більш суворо, ніж запізнення! Зроблено це для того, щоб спортсмени не поспішали даремно і не наражали себе на небезпеку.

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Складність полягає в тому, що маршрут екіпажу заздалегідь не відомий, він прописаний в легенді умовними символами, а видається легенда учасникам незадовго до старту. Так що додаткове завдання для штурмана – не заблукати. Втім, як показує досвід участі в ретроралі журналістів сайту “Авто24”, навіть збившись з маршруту, екіпаж не втрачає шансів на призове місце або перемогу. Тому що в штурманському ралі від помилок з вибором шляху не застрахований ніхто. І в практиці КІТС FAU не поодинокі випадки, коли після підрахунку очок виявляється, що в ралі перемагають не маститі ветерани, а екіпаж з новачків-аматорів.

Крім заявлених КЧ (на фото) на маршруті можуть бути влаштовані не позначені РКЧ (раптовий контроль часу), непозначений КП (контроль проходження) і фотоКП.

Коротше кажучи, перед штурманом і пілотом стоїть два завдання: не збитися з маршруту і при тому проходити кожен з етапів з потрібною середньою швидкістю, по можливості не запізнюючись на КЧ і не з'являючись на ньому раніше, ніж потрібно.

Що потрібно, щоб перемогти

Для участі в ралі на ретроавтомобілі потрібен власне ретроавтомобіль – машина віком не менше 30 років, яка перебуває в технічно справному стані і по можливості максимально відповідає оригіналу. Ступінь автентичності залежить від вимог на конкретних змаганнях. Але грубо кажучи, до участі допускається практично будь-який здатний до безпечного руху ретроавтомобіль, просто кожне відхилення від оригіналу пеналізується штрафними очками під час технічної комісії.

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Також необхідний злагоджений екіпаж – пілот і штурман, причому штурман в класичному ралі на ретроавтомобілях грає вирішальну роль (не дарма такі ралі називають ще штурманськими). Штурману необхідні два прилади. Один – секундомір (підійде телефон з цією функцією), другий – для точного відліку пробігу – навігатор або смартфон з GPS, на худий кінець підійде одометр з точністю до сотень метрів, хоча штатні одометри не завжди точні. Водій буде користуватися спідометром – дуже бажано, щоб він був справний.

Ретроралі – в усякому разі, в Україні – відрізняється демократичністю: марка і модель ретроавто значення не мають, фінансові витрати відносно невеликі.

Головний девіз учасників ретроралі – не поспішати. Тому що практично завжди є час на обдумування маневру – але немає часу на виправлення помилки з об'їздом в кілька кварталів і розворотами на незнайомих розв'язках.

В Україні організатори зазвичай будують змагання так, щоб не перетворювати ретроралі в напружену гонку, що вимагає від екіпажу нервового і фізичного напруження – все-таки ретрорух це хобі, і такі змагання теж не повинні перетворитися на важку працю. Часто додатково в легенді дається середня швидкість руху, що полегшує штурману розрахунок маршруту.

Рекомендація Авто24

Щоб претендувати на головний трофей ретросезону – Кубок з ралі на історичних автомобілях – досить стартувати і успішно фінішувати в трьох етапах Кубка. Якщо ви любите ретротехніку, маєте старий автомобіль і хочете не тільки милуватися ним, але і використовувати його в справі, сміливо пробуйте брати участь в ретроралі. Це будуть захоплюючі і необтяжливі подорожі, які принесуть задоволення від спілкування з технікою і можуть принести радість перемоги.

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