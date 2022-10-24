Сегодня ни у кого нет уверенности, что на АЗС будут в достатке нефтепродукты, в батареях тепло, а в розетке – ток. Какой автомобиль лучше для таких условий? Эксперты "Авто 24" взвесили все "за" и "против".

Современный автопром предлагает нам достаточно богатый выбор силовых агрегатов с точки зрения топлива. И практически все варианты представлены на авторынке Украины. Тем из водителей, кому принципиально важно в любых условиях остаться "на колесах", возможно, придется сделать выбор в пользу непривычного, ранее неизвестного авто.

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ДВС

Бензин или дизель – большой разницы в поставках этих топлив на АЗС в условиях войны нет. Если не будет подвоза на заправки, скажем, “девяносто пятого”, точно так же не будет в колонках и дизеля. Или, предположим, что все виды топлива в резервуарах АЗС есть, но нет электроэнергии для работы насосов, которые подают его в колонки – и все равно, будет ли это А-95/А-92 или ДТ.

То есть выходит, во-первых, что дизель и бензин не имеют преимуществ одно перед другим, а во-вторых, владельцу любой машины с ДВС в условиях ракетных обстрелов вероятность остаться без топлива достаточно велика.

Газобаллонное оборудование и пропан-бутан – хорошая альтернатива бензину или дизелю. Но когда АЗС обесточена, заправиться газом тоже не получится.

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ГБО

Бензиновая машина с возможностью переключиться на газ имеет вдвое больше шансов получить горючее в один из своих баков. Вероятность остаться на ходу увеличивает тот факт, что пропан-бутан не используется военной техникой, а значит шансов попасть в разряд жесткого дефицита у LPG гораздо меньше. Еще один плюс – удвоенный запас хода машин с ГБО (конечно, в случае полной заправки и газом, и бензином). Из минусов: во-первых, цена на автогаз начала расти, во-вторых, газовый пистолет также не сможет заправить машину без электроэнергии, как и бензоколонка.

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Электромобиль

Независимость от АЗС – вещь, безусловно, ценная в условиях войны. Но с электричеством теперь тоже проблемы, причем непредсказуемые.

Быстрых зарядок для электромобилей в Украине мало. А "заправку" на обычной станции могут прерывать веерные отключения света.

От наиболее типичных для Украины видов “зарядки” электромобиль заправляется не менее 5 – 6 часов. Поэтому велика вероятность, что даже в мирном городе процесс будет прерван веерными отключениями. Теоретически можно заряжать электромобиль от портативного бензо(дизель)генератора, но это очень долго и сомнительно с точки зрения цены и наличия бензина или ДТ. Следовательно, целесообразность электромобиля в условиях военных угроз с энергоснабжением под большим сомнением.

Гибриды

За гибриды в условиях войны можно голосовать сразу по двум причинам. Прежде всего, при грамотной эксплуатации он использует меньше всех (или почти меньше всех) нефтяного горючего. А во вторых, есть так называемые "розеточные" гибриды – типа plug-in. То есть те, которые можно заряжать от домашней розетки и использовать в чисто электрическом режиме, без активации ДВС, для коротких поездок в пределах 30 – 50 км. Таким образом, плагин-гибрид предлагает владельцу на выбор сразу два вида топлива, в условиях войны максимально независимых друг от друга с точки зрения доступа.

"Розеточные" гибриды позволяют преодолевать около 50 км на одном только электроприводе. (У Skoda Superb iV батарея спрятана сзади под сиденьем).

У гибридов есть один недостаток: водителю придется овладеть приемами максимально экономичного вождения, чтобы ДВС во время движения запускался как можно реже. Но это на самом деле не совсем и минус: взвешенный и экологически правильный стиль езды понадобится и после войны, когда все мы вернемся к мирной жизни.

Рекомендация "Авто 24"

Похоже, пришло звездное время plug-in-гидридов. Да-да, именно этих, для рядового водителя малопонятных машин, которые были задуманы как экологически чистая альтернатива "бензинкам" и дизелям – и которые для украинцев могут стать спасением. Правда, гибрид с большой батареей и возможностью заряжаться от розетки придется поискать. Даже в автосалонах таких вариантов немного, а на вторичном рынке и подавно. Но в нынешних условиях затраченные на поиск усилия вернутся сторицей.

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