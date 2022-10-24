Війна поставила під загрозу енергосистему всієї України. Громадяни не мають впевненості, що на АЗС будуть нафтопродукти, у батареях тепло, а у розетці – струм. Який автомобіль краще з таких умов? “Авто 24” зважили усі “за” і “проти”.

Сучасний автопром пропонує нам доволі багатий вибір силових агрегатів з точки зору палива. І практично всі варіанти представлені на авторинку України. Тим з водіїв, кому принципово важливо за будь-яких умов залишитися “на колесах”, можливо, доведеться зробити вибір на користь незвичного, раніше невідомого авто.

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ДВЗ

Бензин чи дизель – великої різниці у постачанні цих палив на АЗС в умовах війни немає. Якщо не буде підвозу на заправки, скажімо, “дев’яносто п’ятого”, так само не буде у колонках і дизелю. Або, припустимо, що усі види палива у резервуарах АЗС є, але немає електроенергії для роботи помп, які подають його у колонки – і байдуже, чи це буде А-95, чи ДТ.

Тобто виходить, по-перше, що дизель та бензин не мають переваг одне перед іншим, а по-друге, власнику будь-якої машини з ДВЗ в умовах ракетних обстрілів ймовірність залишитися без пального доволі велика.

Газобалонне обладнання та пропан-бутан – добра альтернатива бензину чи дизелю. Але коли АЗС знеструмлена, заправитись газом теж не вийде.

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ГБО

Бензинова машина з можливістю перемкнутися на газ має удвічі більше шансів отримати пальне в один зі своїх баків. Імовірність залишитися на ходу збільшує той факт, що пропан-бутан не використовується військовою технікою, а значить, шансів потрапити у розряд жорсткого дефіциту у LPG набагато менше. Ще один плюс – подвоєний запас ходу машин з ГБО, звісно, у випадку повної заправки і газом, і бензином. З мінусів: по-перше, ціна на автогаз почала рости, по-друге, газовий пістолет так само не зможе заправити машину без електроенергії, як і бензоколонка.

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Електромобіль

Незалежність від АЗС – річ, безумовно, цінна в умовах війни. Але з електрикою тепер також проблеми, причому непередбачувані.

Швидких “зарядок’’ для електромобілів в Україні обмаль. А “заправку” на звичайній станції можуть переривати віялові відключення світла.

Від найбільш типових для України типів “зарядки” електромобіль “заправляється” не менше 5 – 6 годин. Тому є велика ймовірність, що навіть у мирному місті процес буде перерваний віяловими відключеннями. Теоретично є змога заряджати електромобіль від портативного бензо(дизель)генератора, але це дуже довго і сумнівно з точки зору ціни і наявності бензину чи ДТ. Отже, доцільність електромобіля в умовах воєнних загроз з енергопостачанням під великим сумнівом.

Гібриди

За гібрида в умовах війни можна голосувати відразу з двох причин. Перш за все, за грамотної експлуатації він використовує менше всіх (чи майже менше всіх) нафтового пального. А по друге, є так звані “розеточні” гібриди – plug-in. Їх можна заряджати від домашньої розетки і використовувати у суто електричному режимі, без активації ДВЗ, для коротких, в межах 30 – 50 км, поїздок. Таким чином, плагін-гібрид пропонує власникові на вибір відразу два види пального, в умовах війни максимально незалежних одне від одного з точки зору доступу.

“Розеточні” гібриди дозволяють долати близько 50 км на одному лише електроприводі. (На фото Skoda Superb iV з батареєю під заднім сидінням).

У гібридів є один недолік: водієві доведеться опанувати прийоми максимально економічного водіння, щоб ДВЗ під час руху запускався якомога рідше. Але це насправді не зовсім і мінус: виважений та екологічно правильний стиль їзди знадобиться і після війни, коли всі ми повернемося до мирного життя.

Рекомендація “Авто 24”

Схоже, настав зоряний час plug-in-гідридів. Так-так, саме цих, для пересічного водія малозрозумілих машин, які були задумані як екологічно чиста альтернатива “бензинкам” та дизелям – і які для українців можуть стати порятунком. Щоправда, гібрида з великою батареєю та можливістю заряджатись від розетки доведеться пошукати. Навіть в автосалонах таких варіантів небагато, а на вторинному ринку й поготів. Але за нинішніх умов витрачені на пошук зусилля повернуться сторицею.

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