В IT-компании он руководил проектом по разработке беспилотных автомобилей. После этого Левандовски перешел работать в конкурирующую компанию Uber, что и стало поводом для судебного иска.

Бывшего инженера подразделения беспилотных авто Google Энтони Левандовски суд отправил в тюрьму на 18 месяцев. Он начнет отбывать наказание после того, как в тюрьме закончится вспышка COVID-19.

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В ходе процесса судья Уильям Алсуп неоднократно называл Левандовски блестящим инженером, отмечая, что ему трудно выносить суровый приговор “белому воротничку”. В то же время, судья подчеркнул, что предотвращение подобных дел имеет первостепенное значение. Обвинение требовало наказания в форме заключения на 27 месяцев, но суд постановил, что Левандовски должен отбыть в тюрьме 18 месяцев.

Напомним, что Энтони Левандовски был ведущим инженером в проекте беспилотных авто Google – Waymo. Вместе с коллегой Лоиром Роем он ушел из компании и создал стартап Otto, также по разработке беспилотников. В 2017 году фирму Otto приобрела компания Uber. Это стало причиной обвинений в краже интеллектуальной собственности.

После длительных судебных разбирательств, Левандовски частично признал свою вину в краже коммерческой тайны, что позволило уменьшить потенциальной срок заключения с 10 до 2,5 лет, однако его обязали выплатить Google 179 миллионов долларов.

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