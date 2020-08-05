В IT-компанії він керував проектом з розробки безпілотних автомобілів. Після цього Левандовскі перейшов працювати у конкуруючу компанію Uber, що й стало приводом для судового позову.

Колишнього інженера підрозділу безпілотних авто Google Ентоні Левандовскі суд відправив до в'язниці на 18 місяців. Він почне відбувати покарання після того, як у в'язниці закінчиться спалах COVID-19.

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В ході процесу суддя Вільям Алсуп неодноразово називав Левандовскі блискучим інженером, зазначаючи, що йому важко виносити суворий вирок “білому комірцю”. У той же час, суддя підкреслив, що запобігання подібним справам має першорядне значення. Звинувачення вимагало покарання у формі ув’язнення на 27 місяців, та суд постановив, що Левандовскі має відбути у тюрмі 18 місяців.

Нагадаємо, що Ентоні Левандовскі був провідним інженером в проекті безпілотних авто Google – Waymo. Разом з колегою Лоіром Роєм він пішов з компанії та створив стартап Otto, також з розробки безпілотників. У 2017 році фірму Otto придбала компанія Uber. Це стало причиною звинувачень у крадіжці інтелектуальної власності.

Після тривалих судових розглядів, Левандовскі частково визнав свою провину в крадіжці комерційної таємниці, що дозволило зменшити потенціальній термін ув'язнення з 10 до 2,5 років, однак його зобов’язали виплатити Google 179 мільйонів доларів.

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