Сотрите с него пыль и этот автомобиль будет как только с завода.

Настоящая капсула времени родом из СССР появилась в экспозиции запорожского музея “Фаэтон” – ЗАЗ 1102 Таврия 1990 года выпуска.

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"Пробег – 16 км! Цвет – “Примула”. Производство СССР, покрытое заводским консервантом", – сообщает паблик faetonzpua. Внутри автомобиля кресла до сих пор покрыты заводской пленкой.

Фото: Таврия с пробегом 16 км / faetonzpua

Будущий экспонат заметно запылившийся за годы, проведенные без движения, но в остальном он выглядит совершенно новым. Каким он и является, поскольку одометр машины действительно показывает 16 километров пробега.

Фото: экспозиция запорожского музея / faetonzpua

К сожалению, автор фейсбук-публикации не разместил видео с запуском двигателя после такого длительного простоя. Увидеть автомобиль можно будет в музее “Фаэтон” в Запорожье.

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