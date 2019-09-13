Зітріть з нього пил і цей автомобіль буде наче щойно з заводу.

Справжня капсула часу родом з СРСР з’явилась в експозиції запорізького музею “Фаетон” – ЗАЗ 1102 Таврія 1990 року випуску.

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“Пробіг – аж 16 км! Колір – “Примула”. Виробництво СРСР, вкрита заводським консервантом”, – повідомляє паблік faetonzpua. Всередині автомобіля крісла ще й досі вкриті заводською плівкою.

Фото: Таврія з пробігом 16 км / faetonzpua

Майбутній експонат помітно запорошився за роки, проведені без руху, але в іншому він виглядає абсолютно новим. Яким він і є, оскільки одометр машини й справді показує 16 кілометрів пробігу.

Фото: експозиція запорізького музею / faetonzpua

Нажаль, автор фейсбук-публікації не розмістив відео із запуском двигуна після такого тривалого простою. Побачити автомобіль можна буде в музеї “Фаетон” в Запоріжжі.

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