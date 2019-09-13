Зараз нову полімерну технологію опановують на невеликій ділянці автомобільної дороги М15 "Одеса – Рені". При умові отримання гарного результату застосування технології можливо і на інших дорогах.

Вперше в Україні на дорогах державного значення для ремонту дорожнього покриття на ділянці з інтенсивним рухом великовантажного транспорту використовується сучасна технологія НіMA (highly modified asphalt). Ремонт проходить на невеликій ділянці автомобільної дороги М15 "Одеса – Рені", км 48+400 – км 48+800, що біля пункту пропуску Маяки-Удобне на кордоні України з Молдовою.

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Під’їзд до КПП – місце повільного руху транспорту, в тому числі значної кількості великовантажного. І хоча ця ділянка була відремонтована іншим підрядником в 2017 році, на покритті вже з’явилася значна колійність. Для вирішення даної проблеми Служба автомобільних доріг в Одеській області звернулась до "Автомагістраль-Південь". Після обстеження вказаної ділянки фахівці компанії запропонували влаштувати на цій ділянці посилене дорожнє покриття з асфальтобетонної суміші на високомодифікованому бітумі (HiMA).

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НіMA, за своїми властивостями, найкраще підходить для влаштування нижніх і верхніх шарів дорожнього одягу в місцях повільного руху та зупинок великовантажного транспорту. Для модифікації бітуму використовувався полімер-модифікатор типу SBS Kraton™ D 0243 в значній кількості – не менше 7,5 відсотків від ваги бітуму.

НіMA широко використовується у світі. Полімерні модифікатори добре працюють в різних температурних режимах. Наприклад, в 2013 році, напередодні проведення чемпіонату світу з футболу, з такого матеріалу були зроблені дороги в Катарі. В 2014 році з високомодифікованого асфальтобетону влаштували дорогу на Алясці. НіMA використовували при будівництві злітно-посадкових смуг та руліжних доріжок в аеропортах Вроцлава, Катовице, Праги та інших.

Отже, асфальтобетон HiMA за своїми характеристиками є альтернативою цементобетону та має якнайкраще підійти і для проблемної ділянки дороги “Одеса-Рені”.

Спеціалісти "Автомагістраль-Південь" вже відфрезерували старе асфальтобетонне покриття, влаштували нове двошарове покриття з використанням високомодифікованих асфальтобетонних сумішей: вирівнюючий шар крупнозернистого асфальтобетону товщиною 10 см та верхній шар щебнево-мастикового асфальтобетону (ЩМА-20) товщиною 5 см.

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