Сейчас новую полимерную технологию осваивают на небольшом участке автомобильной дороги М15 "Одесса – Рени". При условии получения хорошего результата применение технологии возможно и на других дорогах.

Впервые в Украине на дорогах государственного значения для ремонта дорожного покрытия на участке с интенсивным движением большегрузного транспорта используется современная технология НіMA (highly modified asphalt). Ремонт проходит на небольшом участке автомобильной дороги М15 "Одесса – Рени", км 48+400 – км 48+800, возле пункта пропуска "Маяки – Удобно” на границе Украины с Молдовой.

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Подъезд к КПП – место медленного движения транспорта, в том числе значительного количества большегрузного. И хотя этот участок был отремонтирован другим подрядчиком в 2017 году, на покрытии уже появилась значительная колейность. Для решения данной проблемы Служба автомобильных дорог в Одесской области обратилась к "Автомагистраль-Юг". После обследования указанного участка специалисты компании предложили положить на этом участке усиленное дорожное покрытие из асфальтобетонной смеси на высокомодифицированном битуме (HiMA).

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HiMA, по своим свойствам, лучше всего подходит для устройства нижних и верхних слоев дорожной одежды в местах медленного движения и остановок большегрузного транспорта. Для модификации битума использовался полимер-модификатор типа SBS Kraton™ D 0243 в значительном количестве – не менее 7,5 процентов от веса битума.

HiMA широко используется в мире. Полимерные модификаторы хорошо работают в различных температурных режимах. Например, в 2013 году, накануне проведения чемпионата мира по футболу, из такого материала были сделаны дороги в Катаре. В 2014 году из высокомодифицированного асфальтобетона проложили дорогу на Аляске. HiMA использовали при строительстве взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек в аэропортах Вроцлава, Катовице, Праги и других.

То есть, асфальтобетон HiMA по своим характеристикам является альтернативой цементобетону и должен как нельзя лучше подойти и для проблемного участка дороги “Одесса – Рени”.

Специалисты "Автомагистраль-Юг" уже отфрезеровали старое асфальтобетонное покрытие, постелили новое двухслойное покрытие с использованием высокомодифицированных асфальтобетонных смесей: выравнивающий слой крупнозернистого асфальтобетона толщиной 10 см и верхний слой щебнево-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20) толщиной 5 см.

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