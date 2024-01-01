Этих колесных "Казаков" и "Сенаторов" на фронте уже заждались

Об особенностях эксплуатации этих машины и их характерные особенности, а также комплектацию подразделения транспортно-логистической техникой, банно-прачечным комплексом говорится в коротком видеосюжете Главного управления Нацполиции Донецкой области.

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Упомянутые выше бронемашины уже знакомы нашим читателям из публикаций предыдущих лент новостей, повторяться не будем, но здесь есть одно очень большое отличие. Поставленная батальону техника имеет довольно необычную камуфляжную ливрею.

Фото: Нацполиция Донецкой областиі

Благодаря такой насыщенной колористике эти машины становятся в складках местности малозаметными. Аналогичную маскировочную защиту из разнообразия красок получили бронетранспортер VCC-2 на гусеничной ходовой и внедорожник.

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И хотя опубликованные в этом же материале видео и фотографии передают особенности обучения на полигоне, вся техника и личный состав батальона уже отбыли на фронт. В этом подразделении служат сотрудники различных служб: оперативники, следователи, участковые инспекторы, патрульные и другие.