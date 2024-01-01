Цих колісних "Козаків" та "Сенаторів" на фронті вже зачекалися

Про особливості експлуатації цих машини та їх характерні особливості, а також комплектацію підрозділу транспортно-логістичною технікою, банно-пральним комплексом йдеться у короткому відеосюжеті Головного управління Нацполіції Донеччини.

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Згадані вище бронемашини уже знайомі нашим читачам з публікацій попередніх стрічок новин, повторюватися не будемо, але тут є одна дуже велика відмінність. Поставлена батальйону техніка має доволі незвичну камуфляжну ліврею.

Фото: Нацполіція Донецької області

Завдяки такій насиченої колористики ці машини стають у складках місцевості малопомітними. Аналогічний маскувальний захист з різнобарв’я фарб отримали бронетранспортер VCC-2 на гусеничній ходовій та позашляховик.

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І хоча опубліковані в цьому ж матеріалі відео та світлини передають особливості навчання на полігоні, вся техніка та особовий склад батальйону уже відбули на фронт. У цьому підрозділі служать співробітники різних служб: оперативники, слідчі, дільничні інспектори, патрульні та інші.