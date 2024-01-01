"Это сексизм": парковочные места для женщин вызвали скандал в соцсетях

Чокси Дэн - австралийский пранкер и комик, известный в TikTok, решил показать наглядно насколько места для женщин больше других площадок. Он лег на пол, чтобы показать, насколько велика разница между ними.

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Видео, которым поделился блогер, набрало почти полмиллиона просмотров в сети. В видео автор выразил свое возмущение подобным решением местных властей. "Это самая нелепая вещь, которую я когда-либо видел. Они по крайней мере на 20 процентов шире... Я считаю, что это отвратительно; это сексизм. Город Перт должен отвечать за свои действия", — сказал Чокси.

В то же время пользователи не поддержали тезисы автора и выразили такому решению поддержку. Большинство из них отметили, что широкие парковочные места ввели, чтобы обеспечить безопасность женщин, а также уменьшить количество ДТП во время парковки.

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Германия была первой страной, которая ввела парковочные площадки для женщин еще в 1990 году для борьбы с риском сексуального насилия. В Австралии они впервые были установлены в 2016 году. Их также можно найти в Китае, Австрии. Мужчин, которые паркуются в местах для женщин, не штрафуют, но поощряют поддерживать дело и соблюдать требования.