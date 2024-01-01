Укр
Ру

"Це сексизм": паркувальні місця для жінок викликали скандал у соцмережах

Паркувальні місця, призначені виключно для жінок, які були запроваджені в місті Перт, що в Австралії, викликали обурення у соціальній мережі Tik Tok. Один з відомих австралійських блогерів назвав парковку "сексистською", адже місця для жінок набагато ширші, ніж інші місця, що розташовані поряд.
Парковка для жінок в Австралії спричинили скандал у соціальних мережах - Auto24

Місця для жінок виявились набагато ширшими за інші

Данило Северенчук
logo23 серпня, 15:05
logo0
logo0 хв
РЕКЛАМА

Чоксі Ден - австралійський пранкер і комік, відомий в TikTok, вирішив показати наглядно, наскільки місця для жінок більші за інші майданчики. Він ліг на підлогу, щоб показати, наскільки велика різниця між ними.

Читайте також: Завдяки локалізації ця машина отримала статус "Зроблено в Україні"

Відео, яким поділився блогер, набрало майже пів мільйона переглядів в мережі. У відео автор висловив своє обурення подібним рішенням місцевої влади. «Це найбезглуздіша річ, яку я коли-небудь бачив. Вони принаймні на 20 відсотків ширше… Я вважаю, що це огидно; це сексизм. Місто Перт має відповідати за свої дії», — сказав Чоксі.

Водночас користувачі не підтримали тези автора й висловили такому рішенню підтримку. Більшість з них зазначили, що широкі паркувальні місця запровадили, аби забезпечити безпеку жінок, а також зменшити кількість ДТП під час паркування.

Також цікаво: Бензин і дизпальне збираються заборонити

Німеччина була першою країною, яка запровадила паркувальні майданчики для жінок ще в 1990 році для боротьби з ризиком сексуального насильства. В Австралії вони вперше були встановлені у 2016 році. Їх також можна знайти в Китаї, Австрії. Чоловіків, які паркуються в місцях для жінок, не штрафують, але заохочують підтримувати справу й дотримуватись вимог.

#Відео #Паркування #Автофанати #Новини