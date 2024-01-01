"Це сексизм": паркувальні місця для жінок викликали скандал у соцмережах

Чоксі Ден - австралійський пранкер і комік, відомий в TikTok, вирішив показати наглядно, наскільки місця для жінок більші за інші майданчики. Він ліг на підлогу, щоб показати, наскільки велика різниця між ними.

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Відео, яким поділився блогер, набрало майже пів мільйона переглядів в мережі. У відео автор висловив своє обурення подібним рішенням місцевої влади. «Це найбезглуздіша річ, яку я коли-небудь бачив. Вони принаймні на 20 відсотків ширше… Я вважаю, що це огидно; це сексизм. Місто Перт має відповідати за свої дії», — сказав Чоксі.

Водночас користувачі не підтримали тези автора й висловили такому рішенню підтримку. Більшість з них зазначили, що широкі паркувальні місця запровадили, аби забезпечити безпеку жінок, а також зменшити кількість ДТП під час паркування.

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Німеччина була першою країною, яка запровадила паркувальні майданчики для жінок ще в 1990 році для боротьби з ризиком сексуального насильства. В Австралії вони вперше були встановлені у 2016 році. Їх також можна знайти в Китаї, Австрії. Чоловіків, які паркуються в місцях для жінок, не штрафують, але заохочують підтримувати справу й дотримуватись вимог.