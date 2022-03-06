Массовый выезд жителей прифронтовых городов в Украину продолжается. Более того, ситуация ухудшается – пробки на автотрассах в некоторых местах составляют несколько десятков километров. “Авто 24” собрал данные несколько дней эвакуации, чтобы составить на его основе некоторые рекомендации для путешественников.

Наверное, эти круглосуточные потоки автомобилей видны даже из космоса. Но жители многих украинских городов, городков и сел видят их в упор – если не через лобовое стекло своего авто, так в окно собственного дома, за которым тянутся с востока на запад сотни и тысячи легковых машин. Что можно сделать, чтобы облегчить этот печальный маршрут?

Маршруты

К началу второй недели войны люди эвакуируются из Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей. Больше всего автомобилей едет по трассам с востока на запад страны – через Днепр, Кременчуг, Александрию, Умань, Винницу.

Маршрут от восточных областей во Львов в мирное время занимает 12 – 14 часов. В эти дни – около двух суток.

На дорогах трафик очень плотный, в лучшем случае средняя скорость достигает 30-40 км/ч, но таких участков мало, часто 250-километровые отрезки эвакуированные преодолевают за 14 часов - вместо привычных 3-4-х. Усложняет дело плохое состояние некоторых дорог, но главная причина (кроме невероятного количества машин) – многочисленные блокопосты, устроенные почти в каждой деревне.

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Образуются пробки и из-за неприспособленности автодорог к такому трафику. Так, самые большие пробки образовывались, например, в Кировоградской области – на объездной областного центра и перед Уманью, то есть там, где несколько потоков транспорта сливались в один. Пробки около Умани вообще рекордные, ведь в течение дня меняются в длину с 18 км до 60 км! Оно и не удивительно, ведь около этого городка сливаются в одно “русло” потоки из Киева (с севера), Одессы (с юга), Харькова, Полтавы и Днепра (с востока).

Знатоки советуют после Умани не направляться прямо на Винницу, а искать второстепенную параллельную дорогу в том же направлении – например, через Белую Церковь, Кременец, Любар или наоборот, южнее. Но вариант смены маршрута зависит от его конечного пункта, который у беженцев не всегда определен.

На западных границах Украины протянулись очереди машин на десятки километров.

Своя большая пробка существует и на юге – из Одессы машины эвакуирующихся направляются в Молдову и Румынию. И очередь на переход молдавской границы начинается сразу за блокпостом на выезде из города. Ожидание в очереди – более полутора суток. Некоторые покидают машины и идут с чемоданами по обочинам пешком – так получается гораздо быстрее.

Несмотря на комендантский час в населенных пунктах, по трассам машины идут и ночью – по крайней мере, там, где это позволяют постовые на блокпостах.

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Ночевка

Перегруженность дорог привела к тому, что путешественники к западной границе уже не укладываются в один-два дня в своей поездке во Львов или Закарпатье – добавилась еще как минимум одна ночь, которую провести желательно не в поле. Но если проявить активность, ночлег можно найти в городах, через которые проходят автотрассы. Надо еще за несколько часов до запланированного прибытия в тот или иной населенный пункт искать в соцсетях группы местных волонтеров, занимающихся вопросом беженцев. На ночь людей расселяют в больницах, школах, церквях. Это всегда теплое помещение, во многих случаях с питанием, но не всегда с кроватями в привычном понимании этого слова.

Беженцы добираются до границ страны или желаемых локаций на Западной Украине с ночевками по дороге. Приют предоставляют церкви и местные власти на пути следования.

Те, кто доезжает в город ночью, когда действует комендантский час, на блокпосту надо сообщить адрес, по которому у них договорено о ночлеге. Волонтер, имеющий специальный ночной пропуск, проводит их машину к месту. По крайней мере, таким образом устроено дело в некоторых населенных пунктах в центре Украины (на трассе Н-01). Чаще всего ночевка бесплатная.

Питание

Часто там, где беженцев принимают на ночлег, они могут и поужинать, ведь и в больницах, и при храмах обычно есть кухня и горячая еда. Кроме того, в местах, где стоят длинные очереди машин, верующие местных церквей или просто небезразличные жители раздают чай и бутерброды. Но как показывает опыт общения журналистов "Авто 24" с беженцами, многим из них отнюдь не до еды, и некоторые поужинать соглашаются только перед сном.

Топливо

В населенных пунктах, удаленных от мест боев на АЗС, есть горючее, хотя и с очередями по 10 – 15 машин. Хуже на автотрассах – очередь здесь может достигать километра. На некоторых заправках есть лимит: отпускают всего по 10 л на одну машину или на определенную круглую сумму – для ускорения очереди (400 грн). Сорта топлива на АЗС почти всегда не все, так что прежде чем покинуть поток транспорта на дороге и стать в очередь, убедитесь, что нужное топливо есть в продаже. Относительно цен однозначной картины нет: кое-где даже на основных трассах они в целом отвечают довоенным, но дальше от центра страны на запад они поднимаются. Здесь же появляются АЗС без обозначений цены на стелах, но открытые и с заправщиком у колонок. Автогаз LPG на некоторых станциях стоит в районе 18 – 19 грн, на некоторых брендовых – все 25 грн.

Многие автомобили, выезжающие из зоны боёв, отмечены импровизированными надписями "Дети"

Часть эвакуированных имеют в багажнике свой запас топлива и начинают заправляться на АЗС только после первых 300-400 км дороги. Много лишнего горючего съедают пробки, собирает свою дань и зима – в вернувшиеся на выходные морозы даже в пробках приходится стоять с работающим двигателем, чтобы грела "печка".

Рекомендация “Авто 24”

Напряженная ситуация с трафиком ограничивает возможности маневра эвакуированных. То есть смена конечной точки поездки может стоить еще одного – двух дней дороги. Поэтому наш совет – заранее или еще на первом этапе поездки спланируйте, куда вы будете ехать, и соответственно прокладывайте маршрут. И, конечно, в такой ситуации стоит иметь запасной вариант, к которому тоже должен быть проложен маршрут.

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