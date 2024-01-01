Эвакуированный на штрафплощадку автомобиль перевернули на крышу

На видео зафиксировано, что 3 октября Ford Escape лежал на крыше, а потом его переворачивали на колеса.

Об инциденте с изуродованной и частично сплющенной машиной рассказывает канал TSN.ua со ссылкой на публикацию пострадавшего в Instagram.

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Очевидно, автор закрыл или удалил свое сообщение, поскольку активная ссылка не срабатывает – страница недоступна.

Однако копии с того отчаяния (см. скриншот внизу) уже разлетелись по сети. Автор сообщил, что его нарушение квалифицировалось как административное и касалось статьи о запрете остановки транспортного средства на пешеходном переходе или ближе 10 метров к нему.

Репродукция с TSN.ua и скриншот Авто24

Как близко к зоне перехода это было, не уточняется, однако нарушение зафиксировано, штраф 900 гривен оплачен.

Уладив финансовую повинность в виде уплаченного штрафа, владелец серого Ford Escape поехал забирать свое авто. После посещения нескольких адресов, очевидно, неправильно был сориентирован, он все-таки прибыл на улицу Гната Хоткевича, 20 Б.

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Однако там его радость оказалась преждевременной, поскольку представители компании-перевозчика сообщили: "Ваш автомобиль получил повреждения в результате спуска с эвакуатора".

Как автомобиль оказался на крыше, что побудило его совершить неудачный акробатический трюк, не сообщается. Вероятнее всего, машина была плохо закреплена на веревочных стропах подвязки. Это повлекло за собой срыв по крайней мере одного из четырех креплений. Из-за этого машина сорвалась и, шлепнувшись с высоты на землю, сделала в воздухе неудачный кульбит.

Вызванная пострадавшим следственно-оперативная группа составила акт о нарушении. Представители компании, занимавшейся эвакуацией, посоветовали обратиться в страховую для получения компенсации.