Евакуйований на штрафмайданчик автомобіль перекинули на дах

На відео зафіксовано, що 3 жовтня Ford Escape лежав на даху, а потім його перевертали на колеса.

Про інцидент з понівеченою та частково сплющеною автівкою розповідає канал TSN.ua з посиланням на публікацію постраждалого в Instagram.

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Вочевидь, автор закрив або видалив свій допис, оскільки активне посилання не спрацьовує – сторінка недоступна.

Однак копії з того розпачу (див. скриншот внизу) вже розлетілися мережею. Автор повідомив, що його порушення кваліфікувалося як адміністративне й стосувалося статті про заборону зупинки транспортного засобу на пішохідному переході або ближче 10 метрів до нього.

Репродукція з TSN.ua та скриншот Авто24

Як близько до зони переходу це було, не уточняється, однак порушення зафіксоване, штраф 900 гривень сплачений.

Владнавши фінансову повинність у вигляді сплаченого штрафу, власник сірого Ford Escape поїхав забирати своє авто. Після відвідин кількох адрес, вочевидь, неправильно був зорієнтований, він все-таки прибув на вулицю Гната Хоткевича, 20 Б.

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Однак там його радість виявилася передчасною, оскільки представники компанії-перевізника повідомили: "Ваш автомобіль зазнав пошкоджень внаслідок спуску з евакуатора".

Як автомобіль опинився на даху, що спонукало його здійснити невдалий акробатичний трюк, не повідомляється. Найімовірніше, машина була погано закріплена на мотузяних стропах підв’язки. Це спричинило зрив принаймні одного з чотирьох кріплень. Через це машина зірвалася і, гепнувшись з висоти на землю, зробила в повітрі невдалий кульбіт.

Викликана постраждалим слідчо-оперативна група склала акт про порушення. Представники компанії, що займалась евакуацією, порадили звернутися до страхової для отримання компенсації.