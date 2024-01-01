John Deere выпустил внедорожный пикап Gator

Новичок позиционируется как универсальный кроссовер для частных хозяйств в сельской местности, так и для фермерских и коммунальных нужд.

Коммунальный автомобиль Gator XUV 875M будет доступен дилерам с весны 2025 года, сообщает turfbusiness.co.uk.

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Основные характеристики новой модели Gator включают двигатель мощностью 22,8 л.с. с объемом топливного бака 42,4 л. Однорядная кабина с формулой посадки 1+2 может быть открытой или закрытого типа, все зависит от климатической зоны заказчика.

Переработанный грузовой кузов XUV 875M стал больше на 13%, чем предыдущая модель XUV 865M, что обеспечивает большую грузоподъемность. Сейчас она составляет почти полтонны – 454 кг.

В новой модели Gator XUV 875M кузов стал шире и больше. Коллаж: Авто24

"Грузовой бокс на Gator XUV 875M теперь с очень значительным улучшением, предлагая больше пространства и функциональности для наших клиентов. Дополнительная ширина и встроенные точки крепления обеспечивают пользователям большую гибкость и удобство, облегчая переноску и фиксации различных предметов", – отметил менеджер по продукции компании John Deere для компактных грузовых машин Gator в Европе Питер Нелдер.

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Gator XUV 875M базируется на надежности предыдущих моделей благодаря обновленной конструкции задней подвески и настроенным амортизаторам для повышения комфорта. Ключевые усовершенствования включают перемещение воздухозаборника на 30 см выше для обеспечения чистого забора воздуха и защиты двигателя.

Кроме того, новая система впуска и выпуска воздуха CVT (бесступенчатая коробка передач) помогает получить чистый воздух, защищая систему от мусора, воды и грязи. Также в новой модели заметно улучшено качество звука благодаря новой выхлопной системе.

По цене тоже внесена ясность: на сайте производителя указано, что кроссовер XUV 875M стоит 22 049 долларов США плюс дополнительные сборы.