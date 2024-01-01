John Deere випустив позашляховий пікап Gator

Новачок позиціюється як універсальний кросовер для приватних господарств у сільській місцевості, так і для фермерських та комунальних потреб.

Комунальний автомобіль Gator XUV 875M буде доступний дилерам з весни 2025 року, повідомляє turfbusiness.co.uk.

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Основні характеристики нової моделі Gator включають двигун потужністю 22,8 к.с. з об’ємом паливного бака 42,4 л. Однорядна кабіна з формулою посадки 1+2 може бути відкритою чи закритого типу, все залежить від кліматичної зони замовника.

Перероблений вантажний кузов XUV 875M став більшим на 13%, ніж мала попередня модель XUV 865M, що забезпечує більшу вантажність. Нині вона становить майже півтони - 454 кг.

У новій моделі Gator XUV 875M кузов став ширшим та більшим. Колаж: Авто24

"Вантажний бокс на Gator XUV 875M тепер з дуже значним покращенням, пропонуючи більше простору та функціональності для наших клієнтів. Додаткова ширина та вбудовані точки кріплення забезпечують користувачам більшу гнучкість і зручність, полегшуючи перенесення та фіксації різноманітних предметів", – наголосив менеджер із продукції компанії John Deere для компактних вантажних машин Gator у Європі Пітер Нелдер.

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Gator XUV 875M базується на надійності попередніх моделей завдяки оновленій конструкції задньої підвіски та налаштованим амортизаторам для підвищення комфорту. Ключові вдосконалення включають переміщення повітрозабірника на 30 см вище для забезпечення чистішого забору повітря та захисту двигуна.

Крім того, нова система впуску та випуску повітря CVT (безступінчаста коробка передач) допомагає отримати чистіше повітря, захищаючи систему від сміття, води та бруду. Також у новій моделі помітно покращена якість звуку завдяки новій вихлопній системі..

Щодо ціни, то на сайті виробника вказано, що кросовер XUV 875M коштує 22 049 доларів США плюс додаткові збори.