Porsche отмечает 60-летие культовой модели 911, презентуя специальную версию 911 S/T, выпуск которой ограничен 1 963 авто.

Porsche отмечает 60-летний юбилей культовой модели 911, представляя лимитированную версию 911 S/T, которых будет выпущено только 1 963 единиц. Машина только для тех, кто действительно ценит 911: заимствованный у 911 GT3 RS двигатель мощностью 386 кВт (525 л.с.) работает с механической трансмиссией. Минималистичный дизайн и пуристический опыт вождения автомобиля гарантируют максимальное удовольствие от управления и безграничный восторг от 911 S/T.

Новый 911 S/T доступен для предзаказа, стоимость в Украине начинается от 14 128 025 гривен.

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На новый 911 S/T составляли 4-литровый оппозитный атмосферный двигатель мощностью 386 кВт (525 л.с.), заимствованный у 911 GT3 RS. Его дополняет механическая коробка с коротким передаточным числом. Спорткар также получил чрезвычайно легкую конструкцию и оптимизирован для улучшенной маневренности настройки ходовой части. Весом всего 1 380 кг, 911 S/T является самой легкой моделью поколения 992. Опциональный пакет Heritage Design – это чествование версии 911 S для гонки конца 1960-х и начала 1970-х годов.

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Дизайн юбилейной модели олицетворяет опыт GT и выдающиеся достижения автоспорта. Уменьшение вращающихся масс двигателя, колес и сцепления обеспечивает особенно динамическую реакцию. 911 S/T мгновенно реагирует на действия водителя: каждое движение рулем, взаимодействие с акселератором или тормозами находят точный и мгновенный отклик. Новый 911 S/T разрабатывали специально для движения по дорогам общего пользования, а не гоночной трассой, как 911 GT3 RS.

Название 911 S/T определяет спорткар как отпрыска особой мощной версии первого поколения 911. Специальная гоночная версия 911 S доступна с 1969 года – неформально в компании эти автомобили называли 911 ST. Шасси, колеса, двигатель и кузов спорткара были модифицированы для улучшенного ускорения, торможения и сцепления при прохождении поворотов. Большой спойлер и другие аэродинамические элементы того времени в этих моделях еще не использовались. Новый 911 S/T олицетворяет дух оригинального 911 S (ST) в новом поколении культовой модели.

Облегченная конструкция спорткара

Разработка легкой конструкции является определяющей целью при разработке каждого элемента нового 911 S/T. Передний капот, крыша, передние крылья и двери с эффектными входными проемами изготовлены из легкого армированного карбоновым волокном пластика (CFRP). Как и каркас безопасности, стабилизатор поперечной стойкости задней оси и связующего (элемент жесткости на задней оси). В стандартной комплектации спорткар оснащен магниевыми колесными дисками, композитными керамическими тормозами (PCCB), литий-ионной стартерной батареей и облегченным остеклением. С пониженной шумоизоляцией, отсутствующей опцией управления задней осью и более легкой трансмиссией, вес 911 S/T согласно DIN всего 1 380 кг. На 40 кг легче 911 GT3 Touring с механической коробкой передач новый спорткар оптимизирован для быстрого движения.

Новое облегченное сцепление разработано инженерами Porsche эксклюзивно для 911 S/T. Сочетаясь с одномассовым маховиком, оно уменьшает вес вращающейся массы на 10,5 кг. А это – улучшенная реакция атмосферного оппозитного двигателя, который теперь набирает обороты максимально быстро. С 6-ступенчатой механической коробкой передач с более коротким передаточным числом, чем у 911 GT3, высоковращающийся двигатель в новом спорткаре обеспечивает невероятную динамику. 911 S/T ускоряется от 0 до 100 км/ч всего за 3,7 с и развивает максимальную скорость в 300 км/ч.

Увлекательный опыт вождения усиливает привлекательный звук стандартной облегченной спортивной выхлопной системы. 911 S/T — единственный спорткар из модельного ряда 911, объединяющий конструкцию передней оси с двойными А-образными рычагами и многорычажную заднюю ось без управляемого заднего моста. Амортизаторы и системы управления настроены соответственно.

Кстати говоря Porsche электрифицирует почти весь модельный ряд

Аэродинамически 911 S/T оптимизирован для движения по дорогам общего пользования, поэтому стандартно оснащен закрылком Герни на выдвижном заднем спойлере. А также 20-дюймовыми передними и 21-дюймовыми легкими задними колесами из магниевого сплава с центральной фиксацией. Высокопроизводительные шины размером 255/35 ZR 20 обеспечивают высокий уровень сцепления в передней части автомобиля. Сзади 911 S/T имеет шины размером 315/30 ZR 21. Спорткар получил в базовой комплектации ковшевидные сиденья из углепластика. Без дополнительной оплаты предлагаются также 4-позиционные сиденья Sport Plus. Приборная панель и часы из пакета Sport Chrono выполнены в классической зеленой цветовой гамме Porsche.

Опционально 911 S/T доступен с эксклюзивным пакетом Heritage Design.

А это – кузов авто в новом цвете Shoreblue Metalliс и обод колесных дисков в цвете Ceramica, подчеркивающих элегантность авто. Владелец может нанести на дверь стартовый номер от 0 до 99 и декоративную пленку. Классический герб Porsche из оригинального 911 украшает переднюю часть, центральные части колес, руль, подголовники и ключ спорткара. Это выражает историческое прошлое авто, как и сиденье в цвете Classic Cognac с черными полосами. Также пакет Heritage Design подразумевает двухцветный полностью кожаный салон в цвете Black/Classic Cognac, отделку салона полуанилиновой кожей, отделку крыши перфорированной кожей Dinamica и другие элементы от специалистов подразделения Porsche Exclusive Manufaktur. Логотип Porsche и модели 911 S/T на задней части авто исполнены в золотистом цвете.

Porsche 911 S/T доступен с эксклюзивным пакетом Heritage Design

Для владельцев спорткара доступен эксклюзивный хронограф Chronograph 1 – 911 S/T, созданный подразделением Porsche Design. Он имеет титановый корпус без покрытия из соображений экономии веса, потому отвечает принципам новой модели авто. Сердце хронографа – механизм Porsche Design WERK 01.240 с сертификатом COSC и функцией обратного хода. Он работает с помощью ротора, выполненного в стиле магниевого колеса 911 S/T.