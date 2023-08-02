Porsche святкує 60-річчя культової моделі 911, презентуючи спеціальну версію 911 S/T, випуск якої обмежено 1 963 авто.

Porsche святкує 60-річний ювілей культової моделі 911, презентуючи лімітовану версію 911 S/T, яких буде випущено лише 1 963 одиниць. Машина лише для тих, хто справді цінує 911: запозичений у 911 GT3 RS двигун потужністю 386 кВт (525 к.с.) працює з механічною трансмісією. Мінімалістичний дизайн та пуристичний досвід керування автомобілем гарантують максимальне задоволення від керування та безмежне захоплення від 911 S/T.

Новий 911 S/T доступний для передзамовлення, вартість в Україні починається від 14 128 025 гривень.

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На новий 911 S/T становили 4-літровий опозитний атмосферний двигун потужністю 386 кВт (525 к.с.), запозиченим у 911 GT3 RS. Його доповнює механічна коробка передач із коротким передавальним числом. Спорткар також отримав надзвичайно легку конструкцію та оптимізовані для покращеної маневреності налаштування ходової частини. Вагою лише 1 380 кг, 911 S/T є найлегшою моделлю покоління 992. Опціональний пакет Heritage Design – це вшанування версії 911 S для перегонів кінця 1960-х і початку 1970-х років.

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Дизайн ювілейної моделі втілює досвід GT та визначні досягнення автоспорту. Зменшення обертових мас двигуна, коліс і счеплення, забезпечує особливо динамічну реакцію. 911 S/T миттєво реагує на дії водія: кожен рух кермом, взаємодія з акселератором або гальмами знаходять точний та миттєвий відгук. Новий 911 S/T розробляли спеціально для руху дорогами загального користування, а не гоночною трасою, як 911 GT3 RS.

Назва 911 S/T визначає спорткар як нащадка особливої потужної версії першого покоління 911. Спеціальна гоночна версія 911 S доступна із 1969 року – неформально в компанії ці автомобілі називали 911 ST. Шасі, колеса, двигун та кузов спорткара були модифіковані для покращеного прискорення, гальмування та зчеплення під час проходження поворотів. Великий спойлер та інші аеродинамічні елементи на той час у цих моделях ще не використовувалися. Новий 911 S/T втілює дух оригінального 911 S (ST) у новому поколінні культової моделі.

Полегшена конструкція спорткару

Розробка легкої конструкції є визначальною цілю при розробці кожного елементу нового 911 S/T. Передній капот, дах, передні крила та двері з ефектними вхідними отворами виготовлені з легкого армованого карбоновим волокном пластику (CFRP). Як і каркас безпеки, стабілізатор поперечної стійкості задньої осі та зв’язувача (елемент жорсткості на задній осі). У стандартній комплектації спорткар оснащений магнієвими колісними дисками, композитними керамічними гальмами (PCCB), літій-іонною стартерною батареєю та полегшеним склінням. Із зниженою шумоізоляцією, відсутньою опцією керування задньою віссю та легшою трансмісією, вага 911 S/T згідно з DIN лише 1 380 кг. На 40 кг легший, ніж 911 GT3 Touring з механічною коробкою передач, новий спорткар оптимізований для швидкого руху.

Нове полегшене зчеплення розроблене інженерами Porsche ексклюзивно для 911 S/T. Поєднане з одномасовим маховиком, воно зменшує вагу обертової маси на 10,5 кг. А це – покращена реакція атмосферного опозитного двигуна, який відтепер набирає оберти максимально швидко. Із 6-ступеневою механічною коробкою передач із коротшим передавальним числом, ніж у 911 GT3, високообертовий двигун у новому спорткарі забезпечує неймовірну динаміку. 911 S/T прискорюється від 0 до 100 км/год лише за 3,7 с і розвиває максимальну швидкість у 300 км/год.

Захоплюючий досвід водіння підсилює привабливий звук стандартної полегшеної спортивної вихлопної системи. 911 S/T — наразі єдиний спорткар із модельного ряду 911, що поєднує конструкцію передньої осі з подвійними А-образними важелями та багатоважільну задню вісь без керованого заднього моста. Амортизатори та системи керування налаштовані відповідно.

До речі Porsche електрифікує майже весь модельний ряд

Аеродинамічно 911 S/T оптимізований для руху дорогами загального користування, тому стандартно оснащений закрилком Герні на висувному задньому спойлері. А також 20-дюймовими передніми та 21-дюймовими задніми легкими колесами із магнієвого сплаву із центральною фіксацією. Високопродуктивні шини розміром 255/35 ZR 20 забезпечують високий рівень зчеплення у передній частині автомобіля. Ззаду 911 S/T має шини розміром 315/30 ZR 21. Спорткар отримав у базовій комплектації ковшеподібні сидіння із вуглепластику. Без додаткової оплати пропонуються також 4-позиційні сидіння Sport Plus. Приладова панель та годинник із пакета Sport Chrono виконані у класичній зеленій кольоровій гамі Porsche.

Опціонально 911 S/T доступний з ексклюзивним пакетом Heritage Design.

А це – кузов авто у новому кольорі Shoreblue Metalliс та ободи колісних дисків у кольорі Ceramica, що підкреслюють елегантність авто. Власник також може нанести на двері стартовий номер від 0 до 99 та декоративну плівку. Класичний герб Porsche з оригінального 911 прикрашає: передню частину, центральні частини коліс, кермо, підголівники та ключ спорткара. Це увиразнює історичне минуле авто, як і сидіння у кольорі Classic Cognac з чорними смугами. Також пакет Heritage Design передбачає двокольоровий повністю шкіряний салон у кольорі Black/Classic Cognac, оздоблення салону напіваніліновою шкірою, оздоблення даху перфорованою шкірою Dinamica та інші елементи від фахівців підрозділу Porsche Exclusive Manufaktur. Логотип Porsche та моделі 911 S/T на задній частині авто виконані у золотистому кольорі.

Porsche 911 S/T доступний з ексклюзивним пакетом Heritage Design

Для власників спорткара доступний ексклюзивний хронограф Chronograph 1 – 911 S/T, створений підрозділом Porsche Design. Він має титановий корпус без покриття з міркувань економії ваги, тому відповідає принципам нової моделі авто. Серце хронографа – механізм Porsche Design WERK 01.240 із сертифікатом COSC та функцією зворотного ходу. Він працює за допомогою ротора, який виконано у стилі магнієвого колеса 911 S/T.