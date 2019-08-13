Дареному коню в зубы не смотрят? Как бы не так!

Житель Индии на свой 18-й день рождения получил подарок, о котором мечтает каждый в его возрасте – новенький седан BMW 3 Серии. И парень остался недоволен своим подарком и сразу же утопил его в реке.

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Позже он объяснил свой поступок тем, что родители не угадали с подарком – юноша хотел Jaguar, а полученный вместо него баварский седан очень его огорчил.

На видеозаписи, опубликованной в сети, видно, как белый седан медленно тонет в реке. Но на другой записи видно, что несмотря на все усилия владельца, ему не удалось так просто избавиться от нежелательного подарка: чуть позже он всплыл на небольшом островке. Местные жители пытались спасти автомобиль – как пояснил один из очевидцев, они испугались, что в салоне есть кто-то живой, что, к счастью, оказалось не так.

В полиции заявили, что молодой человек действительно умышленно утопил в реке новую BMW, поскольку был недоволен отцом из-за того, что тот не купил ему Jaguar. Однако, добавил полицейский, на подростка не будут заводить дело, поскольку выяснилось, что у него есть некоторые проблемы с психикой, из-за чего иногда проявляются вспышки агрессии. Сейчас он проходит терапию, поэтому было решено не выдвигать против него обвинений.

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