Дарованому коню в зуби не дивляться? Як би не так!

Житель Індії на свій 18-й день народження отримав подарунок, про який мріє кожен у його віці – новенький седан BMW 3 Серії. Та хлопець залишився незадоволеним своїм подарунком і одразу ж втопив його у річці.

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Пізніше він пояснив свій вчинок тим, що батьки не вгадали з подарунком – юнак хотів Jaguar, а отриманий замість нього баварський седан дуже його засмутив.

На відеозаписі, опублікованому в Мережі, видно, як білий седан повільно тоне в річці. Але на іншому записі видно, що незважаючи на всі зусилля власника, йому не вдалося так просто позбутися небажаного подарунка: трохи пізніше він сплив на невеликому острівці. Місцеві жителі намагалися врятувати автомобіль – як пояснив один з очевидців, вони злякалися, що в салоні є хтось живий, що, на щастя, виявилося не так.



У поліції заявили, що молодий чоловік дійсно навмисне втопив у річці нову BMW, оскільки був незадоволений батьком за те, що той не купив йому Jaguar. Однак, додав поліцейський, на підлітка не будуть заводити справу, оскільки з'ясувалося, що у нього є деякі проблеми з психікою, через що іноді проявляються спалахи агресії. Зараз він проходить терапію, тому було вирішено не висувати проти нього звинувачень.

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