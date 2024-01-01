Ютубер создал уникальный деревянный электромобиль для своих детей

Как передает Autoevolution, игрушечный автомобиль, о котором рассказывается на видео, строился в несколько этапов. Сначала автор создал металлический каркас, который послужил основой для других компонентов, таких как двигатель, рулевое управление и 4-х батареи.

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Переходя к следующему этапу, мастер вырезал колеса. Передняя ось имеет более привычные колеса, которые созданы из двух массивных кусков дерева. В то же время задняя часть автомобиля является, фактически, декоративной, ведь конструкция имеет потайные колесики, которые приводятся в движение электрическим мотором.

После этого мастеру пришлось лишь создать стильный дизайн модели, что ему, объективно, удалось сделать. Сообщается, что внешний вид автомобиля был создан искусственным интеллектом. Ван Дао украсил транспортное средство сложными механизмами с шарнирами и шестернями.

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Заметно, что они работают независимо от того, движется ли автомобиль. Фактически, эти усложнения созданы исключительно для красоты и не имеют никакого практического значения. Внутри также нет привычных автомобильных сидений.

Вероятно, это потому, что в салоне должно быть достаточно места по крайней мере для одного взрослого и ребенка, и главным образом потому, что автомобиль создан для неторопливых кратковременных поездок.