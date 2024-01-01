Самую быструю садовую тачку в мире разогнали до 84,627 км/ч

Автором рекорда стал 38-летний механик Дилан Филлипс. Как пишет BBC, на садовой тачке Филлипс разогнался до 84,627 км/ч. Это больше предыдущего рекорда, что был установлен в 2020 году британцем Кевином Никсом. Тот разогнал свою моторизованную тачку только до 74 км/ч.

По словам Филлипса, он построил свой "болид" в гараже ради развлечения. На разработку и доработку потратил два года. Сначала он мог разогнать тачку почти до 60 км/ч, но этого было мало.

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Как-то пришла идея о рекорде скорости и возникло желание сделать тачку более скоростной. Оказалось, что в Книге Гиннеса даже зафиксирован рекорд скорости для таких "спорткаров", и Филлипс решил его побить.

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Фото: Дилан Филлипс

Для этого Дилан разработал простенькую конструкцию, в основе которой была классическая садовая тачка. Добавил к ней двигатель от скутера, который разместил спереди. Для сидения разработал санки. Правда, сидеть возможности нет, там можно примоститься только на коленях.

На тестах разгонялся до 80 км/ч и даже больше. Ехать было страшно и некомфортно. Во-первых, здесь тормоза только спереди. Во-вторых, сильно трясет, поскольку даже намека на подвеску отсутствует. Все вибрации от дороги и работы двигателя передаются на тело.

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В результате тачка стала настолько быстрой, что водителю приходилось надевать полноценный кожаный костюм автогонщика, чтобы ездить на ней – с защитой для спины, шлемом, перчатками и ботинками. Впоследствии радость победы на празднике превзошла те неудобства с дискомфортом – победа и установление мирового рекорда.

Фото: Дилан Филлипс

"Я чувствую себя на вершине мира. Конечно, то, что происходит, может показаться полным абсурдом, но я очень доволен. Да и публика в восторге! Увидев человека на садовой тачке, который ставит рекорды, невозможно не улыбнуться", – поделился впечатлениями Дилан Филлипс.