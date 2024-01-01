Найшвидшу садову тачку в світі розігнали до 84,627 км/год

Автором рекорду став 38-річний механік Ділан Філліпс. Як пише BBC, на садовій тачці Філліпс розігнався до 84,627 км/год. Це більше попереднього рекорду, що був встановлений у 2020 року британцем Кевіном Ніксом. Той розігнав свою моторизовану тачку лише до 74 км/год.

За словами Філліпса, він побудував свій "болід" в гаражі заради розваги. На розробку та доопрацювання витратив два роки. Спочатку він міг розігнати тачку майже до 60 км/год, але цього було мало.

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Якось прийшла ідея про рекорд швидкості і виникло бажання зробити тачку більш швидкісною. Виявилося, що у Книзі Гіннеса навіть зафіксовано рекорд швидкості для таких «спорткарів», і Філліпс вирішив його побити.

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Фото: Ділан Філліпс

Для цього Ділан розробив простеньку конструкцію, в основі якої була класична садова тачка. Додав до неї двигун від скутера, який розмістив спереду. Для сидіння розробив санчата. Щоправда, сидіти можливості немає, там можна примоститися лише на колінах.

На тестах розганявся до 80 км/год і навіть більше. Їхати було страшно та некомфортно. По-перше, тут гальма тільки спереду. По-друге, сильно трясе, оскільки навіть натяк на підвіску відсутній. Усі вібрації від дороги та роботи двигуна передаються на тіло.

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У результаті тачка стала настільки швидкою, що водієві доводилося одягати повний шкіряний костюм, щоб їздити на ній – із захистом для спини, шоломом, рукавичками та черевиками. Згодом радість перемоги на святі перевершила ті негаразди з дискомфортом – перемога і встановлення світового рекорду.

Фото: Ділан Філліпс

"Я почуваюся на вершині світу. Звичайно, те, що відбувається, може здатися повним абсурдом, але я дуже задоволений. Та й публіка у захваті! Побачивши людину на садовій тачці, яка ставить рекорди, неможливо не посміхнутися", — поділився враженнями Ділан Філліпс.