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Ютубер створив унікальний дерев’яний електромобіль для своїх дітей

Автор YouTube-каналу Woodworking Art, Чионг Ван Дао, який раніше прославився завдяки дерев’яним копіям Tesla Cybertruck та Mercedes-Benz G63 AMG, створив чудернацький електричний транспортний засіб для своїх дітей. Унікальна конструкція цього агрегата справді вражає.
Блогер створив унікальний електромобіль з дерева для дітей за допомогою штучного інтелекту: відео - Auto24

ФОТО: Autoevolution|

Унікальний проєкт Woodworking Art

Данило Северенчук
logo21 червня, 11:50
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Як передає Autoevolution, іграшковий автомобіль, про який розповідається на відео, будувався у декілька етапів. Спершу автор створив металевий каркас, який послугував основою для інших компонентів, таких як двигун, рульове керування та 4-х батареї.

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Переходячи до наступного етапу, майстер вирізьбив колеса. Передня вісь має більш звичні колеса, які створені з двох масивних шматків дерева. Водночас задня частина автомобіля є, фактично, декоративною, адже конструкція має потаємні коліщата, які приводяться в рух електричним мотором.

Після цього майстру довелось лише створити стильний дизайн моделі, що йому, об’єктивно, вдалося зробити. Повідомляється, що зовнішній вигляд автомобіля був створений штучним інтелектом. Ван Дао прикрасив транспортний засіб складними механізмами з шарнірами та шестернями.

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Помітно, що вони працюють незалежно від того, чи рухається автомобіль. Фактично, ці ускладнення створені суто для краси й не мають жодного практичного значення. Усередині також немає звичних автомобільних сидінь.

Ймовірно, це тому, що в салоні має бути достатньо місця принаймні для одного дорослого та дитини, і головним чином тому, що автомобіль створений для неквапливих короткочасних поїздок.

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