Качество украинских дорог будут проверять на Land Cruiser Prado и Hilux

Транспорт недавнего пакета помощи из фургонов, внедорожников, грузовых автомобилей и минивэнов поступил в рамках проекта экстренного восстановления и реконструкции, который финансируется Правительством Японии через Японское агентство международного сотрудничества (JICA). О передаче автомобилей сообщил на своей ФБ-странице первый заместитель председателя Госагентства восстановления Николай Бойко.

Получателем машин является ГП "Национальный институт развития инфраструктуры". Там формировался пакет для дальнейшей передачи техники в регионы, ведь в дополнение к автомобилям от JICA поступили три десятка единиц дорожного оборудования, в основном это GNSS-приемники, детекторы, нивелиры, бурильные установки и генератор.

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Техника и оборудование пошли в регионы. В первую очередь мобильными лабораториями укомплектовали прифронтовые Службы восстановления. Там техника и оборудование крайне необходима, поскольку специалисты прокладывают логистические маршруты на объекты восстановления в условиях постоянных вражеских обстрелов.

Фото: Госвосстановление Украины

Как видно из фото, туда направлено Toyota двух серий – полноразмерный внедорожник Land Cruiser Prado (мощность 299 л.с., автоматическая КПП) и пикап Hilux (204 л.с., автоматическая КПП). Машины экономичны и не прихотливы к дорожным условиям.

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Скажем, расход топлива Toyota Land Cruiser 300 в смешанном режиме достигает 8.9 л/100 км, в городском – 11.3 л/100 км, а за городом по трассе – 7.6 л/100 км.

Автомобили для обследования автодорог укомплектуют комплексом камер видеонаблюдения, многоканальными профилометрами для определения индекса IRI и будут использоваться для обследования автодорог. Добавят другое оборудование и измерительные приборы.

Фото: Госвосстановление Украины

С помощью установленного оборудования, специалисты смогут получать объективную оперативную информацию о фактическом транспортно-эксплуатационного состояния дорог – ровности и оценка дефектности. Полученные данные будут загружаться в систему и обрабатываться.

Машины пришли с секретом. Чтобы все 22 Toyota использовались исключительно по целевому назначению, они оборудованы специальной японской мониторинговой системой трекинга. Она будет определять позиции автомобиля в режиме 24/7 с точностью максимум полтора-два метра. Японцы из дома будут видеть, где техника находится и как она используется.