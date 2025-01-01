Якість українських доріг перевірятимуть на Land Cruiser Prado і Hilux

Транспорт недавнього пакета допомоги з фургонів, позашляховиків, вантажних автомобілів та мінівенів надійшов у рамках проєкту екстреного відновлення та реконструкції, який фінансується Урядом Японії через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA). Про передачу автівок повідомив на своїй ФБ-сторінці перший заступник голови Держагентства відновлення Микола Бойко.

Отримувачем машин є ДП "Національний інститут розвитку інфраструктури". Там формувався пакет для остаточної передачі в регіони, адже від JICA надійшли на додаток до автомобілів ще три десятки одиниць дорожнього обладнання, в основному це GNSS-приймачі, детектори, нівеліри, бурильні установки, генератори тощо.

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Техніка й обладнання пішли в регіони. В першу чергу мобільними лабораторіями укомплектували прифронтові Служби відновлення. Там техніка та обладнання вкрай необхідна, оскільки фахівці прокладають логістичні маршрути на об’єкти відновлення в умовах постійних ворожих обстрілів.

Фото: Держвідновлення України

Як видно з фото, туди направлено Toyota двох серій – повнорозмірний позашляховик Land Cruiser Prado (потужність 299 к.с., автоматична КПП) та пікап Hilux (204 к.с., автоматична КПП). Машини економічні й не примхливі до дорожніх умов.

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Скажімо, витрата палива Toyota Land Cruiser 300 у змішаному режимі сягає 8.9 л/100 км, у міському – 11.3 л/100 км, а за містом по трасі - 7.6 л/100 км.

Автомобілі для обстеження автошляхів укомплектують комплексом камер відеоспостереження, багатоканальними профілометрами для визначення індексу IRI та використовуватимуться для обстеження автошляхів. Буде додано й інше обладнання та вимірювальні прилади.

Фото: Держвідновлення України

За допомогою встановленого обладнання, фахівці зможуть отримувати об'єктивну оперативну інформацію щодо фактичного транспортно-експлуатаційного стану доріг – рівності та оцінка дефектності. Отримані дані будуть завантажуватися в систему та опрацьовуватися.

Машини прийшли з секретом. Щоб усі 22 Toyota використовувалися виключно за цільовим призначенням, вони обладнані спеціальною японською моніторинговою системою трекінгу. Вона визначатиме позиції автомобіля в режимі 24/7 з точністю до щонайбільше півтора-два метри. Японці з дому будуть бачити, де техніка перебуває і як вона використовується.