Как автомобили помогают освещать военные события

Это уже второй раз НСЖУ передает транспорт подшефной армейской пресс-службе. Об этом говорится на сайте организации.

Первый автомобиль НСЖУ передал в распоряжение пресс-группы для военного фотожурналиста Андрея Полухина. Это было в мае.

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Председатель Союза журналистов Сергей Томиленко вручил коллеге машину в прифронтовом Нью-Йорке, что в Донецкой области. Тогда передали внедорожник КИА.

Автомобиль помогает пресофицерам в выездах в боевые подразделения, куда до нынешнего времени добирались на перекладных.

Передача внедорожника КИА в Нью-Йорке в Донецкой области пресофицерам 24-й ОМБр. Фото: НСЖУ

"Если мы не покажем, в каких тяжелых условиях наши воины держат фронт, гражданские этого не будут знать. Работа, которую выполняют военные пресс-службы, не менее важна, чем та, которую делают бойцы", – говорит представитель пресс-службы Иван Петричак.

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Недавно второй автомобиль передан от Национального союза журналистов Украины в распоряжение Ивана Петричака. Внедорожник Volvo без дела не стоит – в работе постоянно.

Отснятый материал теперь быстрее поступает в офис для обработки и подготовки пресс-релизов, которые направляются в редакции.

Также подготовленные материалы оперативно размещаются на собственных ресурсах в Facebook, Telegram-канале, читателями которых являются родные тех, кто служит в 24-й ОМБр имени Короля Даниила.

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"С тех пор как у нас появился служебный автомобиль, мы сделали уже более десяти видеоматериалов, которые выходят на нашем ютуб-канале, в фейсбуке, в телеграмме, большими фильмами по 40-50 минут, которые показывают на ICTV, 1+1, в марафоне "Единые новости". Мы документируем войну – и эта задача сверхважная. Автомобиль помогает нам в этом, увеличивая географию наших поездок", – говорит пресофицер Иван Петричак.