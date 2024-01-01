Як автомобілі допомагають висвітлювати військові події

Це вже вдруге НСЖУ передає транспорт підшефній армійській пресслужбі. Про це йдеться на сайті організації.

Перший автомобіль НСЖУ передала в розпорядження пресгрупі для військового фотожурналіста Андрія Полухіна. То було в травні.

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Голова Спілки журналістів Сергій Томіленко вручив колезі автівку в прифронтовому Нью-Йорку, що на Донеччині. Тоді передали позашляховик КІА.

Автомобіль допомагає пресофіцерам у виїздах в бойові підрозділи, куди до нинішнього часу добиралися на перекладних.

Передача позашляховика КІА в Нью-Йорку на Донеччині пресофіцерам 24-ї ОМБр. Фото: НСЖУ

"Якщо ми не покажемо, в яких важких умовах наші воїни тримають фронт, цивільні цього не знатимуть. Робота, яку виконують військові пресслужби, не менш важлива, ніж та, яку роблять бійці", – каже представник Іван Петричак.

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Нещодавно другий автомобіль передано від Національної спілки журналістів України в розпорядження Івана Петричака. Позашляховик Volvo без діла не стоїть – в роботі постійно.

Відзнятий матеріал тепер швидше надходить в офіс для опрацювання та підготовки пресрелізів, що надсилаються до редакцій.

Також підготовлені матеріали оперативно розміщуються на власних ресурсах в Facebook, Telegram-каналі, читачами яких є рідні тих, хто служить в 24-й ОМБр імені Короля Данила.

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"Відколи в нас з’явився службовий автомобіль, ми зробили вже понад десять відеоматеріалів, які виходять на нашому ютуб-каналі, у фейсбуці, в телеграмі, великими фільмами по 40-50 хвилин, які показують на ICTV, 1+1, в марафоні «Єдині новини». Ми документуємо війну – і це завдання надважливе. Автомобіль допомагає нам у цьому, збільшуючи географію наших поїздок", – каже пресофіцер Іван Петричак.