Как автопроизводители продают личные данные водителей страховым компаниям

В письме в Федеральную торговую комиссию США в конце прошлой недели сенаторы США Рон Уэйд и Эдвард Марки сообщили, что Honda и Hyundai продали данные водителей Verisk Analytics, брокеру данных.

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В течение последних нескольких месяцев автопроизводители находятся под повышенным вниманием относительно их политики сбора данных и того, как они получают согласие на передачу этой информации третьим лицам. Расследование показало, что некоторые автопроизводители продавали информацию о водителе брокерам данных, которые систематизировали и продавали ее страховым компаниям.

Согласно письму, Honda поделилась данными с 97 000 автомобилей с Verisk между 2020 и 2024 годами. Владельцы, которые приняли участие в программе Honda Driver Feedback через мобильное приложение компании, фактически передали свои данные аналитической компании, которая заплатила Honda 25 920 долларов, или всего 26 центов за каждого пользователя.

По словам сенаторов США, в период с 2018 по 2024 годы Hyundai продала Verisk чуть больше данных о пользователях, которые подключили свой автомобиль к Интернету, автоматически регистрируя этих водителей в программе Driving Score автопроизводителя. Он продал данные с 1,7 миллиона автомобилей примерно за 1 миллион долларов, или 61 цент за автомобиль.

В апреле Verisk прекратил работу продукта, который оценивал водителей по их привычкам вождения на основе данных автомобилей, подключенных к Интернету. General Motors также продавала Verisk данные от потребителей, зарегистрированных в ее программе Smart Driver, однако компания не раскрыла сенаторам количество привлеченных автомобилей или уплаченную сумму.

В письме также обвиняются автопроизводители в том, что они выдвигают обманчивые заявления относительно потенциальных результатов своих соответствующих программ, освещая потенциальные скидки вместо возможного повышения ставок. Вейд и Марки попросили председателя FTC Лину Кан исследовать, как автопроизводители раскрывают и обмениваются данными потребителей. Motor1 обратился к Hyundai, чтобы подтвердить цифры в письме.

Автопроизводители, кажется, стремятся получить возможность собирать данные о вождении и знать больше о ваших привычках вождения, чем когда-либо прежде, но какой ценой? Любое, что имеет компьютерный чип, подключение к Интернету и датчик или два, может собирать и передавать данные, которыми компания может затем делиться и продавать различным третьим сторонам, включая вашу страховую компанию, которая может легко вернуть сумму, которую они заплатили за получение этих данных повышением ставок на страховые полисы.

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Honda ответила на просьбу прокомментировать письмо следующим образом: "Благодаря программе отзывов водителей, основанной на подписке, Honda заключила контракт с Verisk, чтобы облегчить предоставление услуг клиентам Honda, где, после четкого согласия, собирались их данные о вождении и предоставлялись оценки вождения, которые клиент получал вместе с контекстным обзором своих вождения. Некоторым потребителям с благоприятными оценками вождения была предоставлена возможность согласиться на получение скидок от конкретных страховых компаний-участниц. Без этого четкого второго согласия клиента никакая идентификационная информация о потребителе не направлялась ни одной страховой компании".

"Honda собирает и использует данные ответственно и с соблюдением всех действующих законов о конфиденциальности. Наши клиенты могут быть уверены, что компания Honda прозрачно разглашать как сбор, так и использование данных, и всегда предлагать клиентам выбор по обмену или продаже их личных данных. Удовлетворенность клиентов является нашим наивысшим приоритетом".