Як автовиробники продають особисті дані водіїв страховим компаніям

У листі до Федеральної торгової комісії США наприкінці минулого тижня сенатори США Рон Вейд і Едвард Маркі повідомили, що Honda і Hyundai продали дані водіїв Verisk Analytics, брокеру даних.

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Протягом останніх кількох місяців автовиробники перебувають під підвищеною увагою щодо їхньої політики збору даних і того, як вони отримують згоду на передачу цієї інформації третім особам. Розслідування показало, що деякі автовиробники продавали інформацію про водія брокерам даних, які систематизували та продавали її страховим компаніям.

Згідно з листом, Honda поділилася даними з 97 000 автомобілів з Verisk між 2020 і 2024 роками. Власники, які взяли участь у програмі Honda Driver Feedback через мобільний додаток компанії, фактично передали свої дані аналітичній компанії, яка заплатила Honda 25 920 доларів, або лише 26 центів за кожного користувача.

За словами сенаторів США, у період з 2018 по 2024 роки Hyundai продала Verisk трохи більше даних про користувачів, які підключили свій автомобіль до Інтернету, автоматично реєструючи цих водіїв у програмі Driving Score автовиробника. Він продав дані з 1,7 мільйона автомобілів приблизно за 1 мільйон доларів, або 61 цент за автомобіль.

У квітні Verisk припинив роботу продукту, який оцінював водіїв за їхніми звичками водіння на основі даних автомобілів, підключених до Інтернету. General Motors також продавала Verisk дані від споживачів, зареєстрованих у її програмі Smart Driver, однак компанія не розкрила сенаторам кількість залучених автомобілів або сплачену суму.

У листі також звинувачуються автовиробники у тому, що вони висувають оманливі заяви щодо потенційних результатів своїх відповідних програм, висвітлюючи потенційні знижки замість можливого підвищення ставок. Вейд і Маркі попросили голову FTC Ліну Кан дослідити, як автовиробники розкривають і обмінюються даними споживачів. Motor1 звернувся до Hyundai, щоб підтвердити цифри в листі.

Автовиробники, здається, прагнуть отримати можливість збирати дані про водіння та знати більше про ваші звички водіння, ніж будь-коли раніше, але якою ціною? Будь-що, що має комп’ютерний чіп, підключення до Інтернету та датчик або два, може збирати та передавати дані, якими компанія може потім ділитися та продавати різним третім сторонам, включаючи вашу страхову компанію, яка може легко повернути суму, яку вони заплатили за отримання цих даних підвищенням ставок на страхові поліси.

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Honda відповіла на прохання прокоментувати лист наступним чином: «Завдяки програмі відгуків водіїв, заснованій на передплаті, Honda уклала контракт з Verisk, щоб полегшити надання послуг клієнтам Honda, де, після чіткої згоди, збиралися їхні дані про водіння та надавалися оцінки водіння, які клієнт отримував разом із контекстним оглядом своїх водіння. Деяким споживачам із сприятливими оцінками водіння було надано можливість погодитися на отримання знижок від конкретних страхових компаній-учасниць. Без цієї чіткої другої згоди клієнта ніяка ідентифікаційна інформація про споживача не надсилалася жодній страховій компанії».

«Honda збирає та використовує дані відповідально та з дотриманням усіх чинних законів про конфіденційність. Наші клієнти можуть бути впевнені, що компанія Honda прозоро розголошуватиме як збір, так і використання даних, і завжди пропонуватиме клієнтам вибір щодо обміну чи продажу їхніх особистих даних. Задоволеність клієнтів є нашим найвищим пріоритетом».