Торік у Фінляндії потрапив в аварію червоний Ferrari SF-90 Stradale. Після довгих перемовин водію спорткара врешті-решт вдалося отримати рекордну суму компенсації.

Це, ймовірно, найдорожча аварія в історії для страхової компанії. Адже в ній постраждав один з найдорожчих автомобілів, що зараз виробляється. В результаті довгого процесу власнику вдалось отримати від страховиків 575 860 доларів.

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Повідомляється, що аварія сталась через те, що водій не впорався з керуванням в дощ та влетів в огорожу. На фото з місця ДТП помітно, що подушки безпеки не спрацювали, але вся передня частина була розтрощена.

Як довело слідство, аварія сталася на невеликій швидкості. Перевірка показала, що водій не перевищував швидкість на ділянці та не порушував правила дорожнього руху, тож аквапланування та аварія були лише нещасним випадком.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, власник цього SF-90 вирішив не відновлювати спорткар. Ferrari випустила лише 799 екземплярів SF90 Stradale, а отже, тепер у світі стало на один екземпляр менше.

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Після п’яти місяців клопітливої оцінки постраждалого авто, власник разом зі страховиками вирішив, що авто не підлягає відновленню. Тому він здав його страховій компанії, аби отримати майже 600 000 тисяч доларів. За ці гроші він замінив розбиту Ferrari на новий McLaren Artura, вартістю $271 663, та оформив ще одне замовлення на нову Ferrari 296 GTS, що коштує $347 707.