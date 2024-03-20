В прошлом году в Финляндии попал в аварию красный Ferrari SF-90 Stradale. После долгих переговоров водителю спорткара в конце концов удалось получить рекордную сумму компенсации.

Это, вероятно, самая дорогая авария в истории для страховой компании. Ведь в ДТП пострадал один из самых дорогих автомобилей, что сейчас производится. В результате долгого процесса владельцу удалось получить от страховщиков 575 860 долларов.

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Сообщается, что авария произошла, ведь водитель не справился с управлением в дождь и влетел в забор. На фото с места ДТП заметно, что подушки безопасности не сработали, но вся передняя часть была разбита.

Как доказало следствие, авария произошла на небольшой скорости. Проверка показала, что водитель не превышал скорость на участке и не нарушал правила дорожного движения, поэтому аквапланирование и авария были лишь несчастным случаем.

Как сообщают местные СМИ, владелец этого SF-90 решил не восстанавливать спорткар. Ferrari выпустила всего 799 экземпляров SF90 Stradale, а значит, теперь в мире стало на один экземпляр меньше.

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После пяти месяцев кропотливой оценки пострадавшего авто, владелец вместе со страховщиками решил, что авто не подлежит восстановлению и сдал его страховой компании, чтобы получить почти 600 000 тысяч долларов. За эти деньги он заменил разбитую Ferrari на новый McLaren Artura, стоимостью $271 663, и оформил еще один заказ на новую Ferrari 296 GTS, что стоит $347 707.