Компания Nissan отказалась от планов выпускать следующее поколение X-Trail на британском заводе из-за Brexit. Зато предприятие наладило производство в японском городе Киушу.

Nissan анонсировал намерения выпускать кроссовер в Британии еще в 2016 году, но из-за выхода Великобритании из Европейского Союза изменил свое решение.

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Японцы говорят, что отсутствие четкой ситуации с последствиями Brexit не позволяет компании планировать будущее. Такой шаг может поставить под сомнение будущее крупнейшего в Британии автомобильного завода в городе Сандерленде.

Там сегодня для европейского рынка выпускают Juke, Note и Leaf. На Nissan в Великобритании приходится 30% всего автопроизводства и большинство из них продается в Европе.



Nissan X-Trail

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